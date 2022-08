شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على الفطار.. تناول البيض يوميًا يحسن ذاكرتك ويبنى عضلاتك ويشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون البيض هو الطريقة الأسهل والأرخص والأكثر تنوعًا لزيادة كمية البروتين التي تتناولها، بالإضافة إلى زيادة عدد البروتينات اليومية بسهولة تحتوي كل بيضة على 80 سعرا حراريًا بالإضافة الى 7 جرامات من مادة بناء العضلات.

ووفقًا لما ذكره موقع Eat This Not That، يعمل البيض على تحسين صحتك، حيث إنه يحتوى على الكثير من الفوائد: فهو محمّل بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة والدهون الصحية، يحتوي صفار البيض على مادة مغذية مقاومة للدهون تسمى الكولين، لذا فإن اختيار البيض الكامل يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن.

يعد البيض إضافة رائعة لأي نظام غذائي كونه أحد أكثر الأطعمة تنوعاً من ناحية الفوائد الصحية علاوة على إمكانية مزجه مع أي أطعمة أخرى.



خليه على الفطار

وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That ، حدد الخبراء عدداً من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عند تناول البيض يومياً، وهي:1.تحسين صحة العيون

يوضح الخبراء أن البيض أكثر فاعلية من الجزر فيما يتعلق بصحة العينين، حيث إن صفار البيض غني باللوتين، وهو كاروتينويد يمكن أن يساعد في مكافحة التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وهو السبب الرئيسي للإصابة بالعمى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.



البيض يبنى عضلاتك

2.رفع مستوى الكوليسترول الجيد

يمكن أن تتسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول منخفض الكثافة أو "الضار"، الذي يشار إليه اختصاراً بـLDL، في إلحاق الضرر بالجسم، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، في حين يمكن أن تساعد مستويات الكوليسترول عالي الكثافة HDL أو "الكوليسترول الجيد" في التخلص من الكوليسترول الزائد عن طريق توجيهه إلى الكبد ليتم تكسيره، وقد كشف بحث جديد أن البيض مفيد إلى حد ما في رفع نسبة الكوليسترول الجيد.



12 فائدة للبيض

3.الشعور بالشبع لفترة أطول

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون، وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.

كما يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة أظهرت العديد من الدراسات تأثير الأطعمة الغنية بالبروتين على الشهية، ببساطة، قد لا تتفاجأ عندما تعلم أن البيض يسجل درجات عالية على مقياس يسمى مؤشر الشبع: وهو مقياس لمقدار الأطعمة التي تساهم في الشعور بالامتلاء.

4.الوقاية من فقر الدم

يحتوي البيض على نسبة عالية من حمض الفوليك، والذي يعد ضرورياً لتكوين خلايا الدم الحمراء. وبالتالي، فإن تناول الأشخاص الذين يعانون من نقص حمض الفوليك للبيض يؤدي إلى خفض خطر إصابتهم بفقر الدم.

5.تقوية العضلات والعظام والأسنان

يستخدم الجسم البروتينات لتوليد جميع أنواع الجزيئات والأنسجة الهيكلية والوظيفية، لذلك من الضروري دمجها في النظام الغذائي، تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 جرامات من البروتين بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية التي تسمح للجسم بالاستفادة الكاملة من كميات البروتين التي تحتوي عليها، ويساعد الاستهلاك الكافي للبروتينات على تعزيز كتلة العضلات، بالاضافة لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز صحة العظام والأسنان.

6.إبطاء شيخوخة الجلد

يُعتقد أن الأحماض الأمينية الموجودة داخل البيض تعمل على تجديد الخلايا وبالتالي إبطاء تأثير شيخوخة الجلد، حيث إن صفار البيض يحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد الجلد.

7.يساعد في فقد الدهون

لقد تم ربط البيض بفقدان الدهون إلى حد كبير بسبب قدرته على الشعور بالشبع، أسفرت دراسة المجلة الدولية للسمنة عن بعض النتائج الرائعة: على مدار 8 أسابيع، تناول الناس وجبة إفطار إما بيضتين أو خبز، والتي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية. فقدت مجموعة البيض 65% أكثر من وزن الجسم، و 16% أكثر من دهون الجسم، وشهدت انخفاضًا أكبر بنسبة 61% في مؤشر كتلة الجسم، وشهدت انخفاضًا أكبر بنسبة 34% في محيط الخصر.



على الفطار

8. البيض يخفض مستويات الالتهاب

يعتبر البيض مصدرًا رئيسيًا للفوسفوليبيدات الغذائية، المركبات النشطة بيولوجيًا التي تظهر الدراسات أن لها تأثيرات واسعة النطاق على الالتهاب، ربطت مراجعة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients المدخول الغذائي من فوسفوليبيدات البيض والكولين مع انخفاض في عدد لا يحصى من المؤشرات الحيوية للالتهاب، لخفض الالتهاب فوائد صحية واسعة النطاق تتراوح من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى تحسين قدرة الجسم على تكسير الدهون، إذا كنت تبحث عن تقليل الالتهاب، فلا تنظر إلى أبعد من إضافة هذه الأطعمة المضادة للالتهابات إلى نظامك الغذائي.

9. تعزيز جهاز المناعة

أضف بيضة أو اثنتين إلى نظامك الغذائي يوميًا، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على ما يقرب من (22%) من السيلينيوم الذى يحتاجه جسمك، وهو عنصر غذائي يساعد في دعم جهاز المناعة وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، يجب أن يأكل الأطفال البيض بشكل خاص، إذا لم يحصل الأطفال والمراهقون على كمية كافية من السيلينيوم، فقد يصابون بأمراض تؤثر على القلب والعظام والمفاصل.

10. البيض يزيد من مستويات الطاقة

تحتوي بيضة واحدة كبيرة مقلية على ما يقرب من 18% من فيتامين B2، ويسمى أيضًا الريبوفلافين، إنه مجرد واحد من 8 فيتامينات ب، والتي تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى وقود، والذي بدوره يستخدم لإنتاج الطاقة، مما يجعله الغذاء المثالي للطاقة طوال اليوم.

يحتوي البيض على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وفي نفس الوقت هو مغذ بشكل كبير، ولذا يمكن أن يساعد البيض في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقد كشفت الأبحاث العلمية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع الاستهلاك المتكرر للبيض من شأنه أن يعزز فقدان الوزن.

11.زيادة مستويات فيتامين D

يشتهر البيض بغناه بفيتامينD، لذا فإن تناوله يومياً يساعد على زيادة إفراز المواد التي تنظم جهاز المناعة وتفرز الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين.

12.تحسين وظائف المخ

يمكن أن يسهم تناول البيض يومياً بتحسين أداء الدماغ، حيث يساعد على تنشيط إفراز الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دور في الذاكرة، يتم إنتاج الأسيتيل كولين من مادة الكولين، وهي مادة مهمة للغاية ترتبط في كثير من الأحيان بفيتامينات B لذا فإن تناول البيض يمنح الجسم مادة الكولين مما يساعد في بناء أغشية الخلايا وفي إنتاج جزيئات الإشارة داخل الدماغ.