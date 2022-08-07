شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الثدى.. اعرف أعراضه وطرق العلاج والوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الثدي بين النساء أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ويتم اكتشافه عندما يحدث تغيرات في الشكل الخارجي للثدى مع ظهور كتل صلبة وإحساس بالألم، وفى هذا الحالة ينصح بالتوجه إلى الطبيب مباشرة لإجراء الفحوصات السريعة لتحجيم المرض، وتقليل فرص انتشاره، وبدء مراحل العلاج المبكرة.

ويجب على السيدات الكشف المبكر على أنفسهن بشكل منتظم، والتعرف على التغيرات الجديدة في الثدي، وإزالة حاجز الخوف والرهبة من المرض، ويساعد الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى في تجنب التدخل الجراحى.

وينتشر سرطان الثدي عن طريق الغدد الليمفاوية بشكل أسرع لباقى أجزاء الجسم، وأيضا ينتشر عن طريق قنوات الألبان بالثدي، وينصح الأطباء ببدء عمل الفحوصات الدورية للمرأة من سن الأربعين بسبب تزايد عوامل الخطورة والإصابة بسرطان الثدى.

في حالة اكتشاف سرطان الثدى، والتأكد من الإصابة به يتم أخد بعض العينات لتحديد درجة الإصابة، وبدء مراحل العلاج الأولية مثل:

1- عمل إشاعات بشكل دورى

2- فحص الثدى واخذ عينة وتحليلها

3- العلاج الكيميائى

4- الرنين المغناطيسى

5- مراحل التدخل الجراحى وهى الأكثر شيوعاً.

مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

1- بدء فترة الطمث قبل 12 عاماً

2- عدم الانجاب

3- سن اليأس

4- السمنة

5- التاريخ الوارثى للعائلة من الدرجة الأولى





طرق الوقاية وتقليل نسبة الإصابة من سرطان الثدى 1- الوصول للوزن المناسب والصحى لك

2- اتباع نظام غذائى صحى

3- الامتناع عن التدخين

4- الرضاعة الطبيعية

5- ممارسة الرياضة

6- الامتناع عن شرب الكحوليات

7- استشارة الطبيب بعد توقف الطمث