شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حمى غرب النيل؟ تعرف على الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس غرب النيل مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالعدوى، إنه فيروس وحيد الخيط قائم على الحمض النووي الريبي من جنس الفيروسات المصفرة لعائلة Flaviviridae يحدث عادةً في الرياح الموسمية عندما يتم إعطاء البعوض أرضًا خصبة للتكاثر بسبب مياه الأمطار، معدل الوفيات بسبب WNV منخفضة، لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بفيروس، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هي الأعراض؟

يمكن أن تتمثل أعراض WNV في ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي والحكة وآلام الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية، يُقترح على المرضى الراحة في الفراش لمدة 1-3 أسابيع ، اعتمادًا على شدة الأعراض.

كيف ينتشر فيروس غرب النيل؟

ينتشر فيروس غرب النيل إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، تلدغ البعوضة طائرًا أو حيوانًا مصابًا أولاً ، فتدخل الفيروس في مجرى الدم، هناك حالات نادرة ينتشر فيها الفيروس عن طريق عمليات نقل الدم أو الرضاعة الطبيعية أو زرع الأعضاء، إنه ليس مرضًا معديًا ولا يمكن أن ينتشر عن طريق اللمس أو الاقتراب من شخص مصاب.

يصاب البعوض بالعدوى عندما يتغذى على الطيور المصابة وينتشر الفيروس في دمائهم لبضعة أيام وصولاً في النهاية إلى الغدد اللعابية للبعوض، ثم ينقل الفيروس إلى الإنسان والحيوان ، حيث يمكن أن يتكاثر وربما يسبب المرض ".

كيف يتم تشخيصه؟

يمكن أن تكون العلامة الأولى للفيروس حمى شديدة أو طفح جلدي أحمر اللون ينتشر في جميع أنحاء بشرتك، ومن الأعراض الأخرى آلام الجسم أو الصداع، إذا كان المريض يعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالدماغ ، فاستشر الطبيب على الفور، يتم إجراء التشخيص المهني بعد أخذ عينة الدم، يتم فحص الدم أو السائل الشوكي لمعرفة عدد كريات الدم البيضاء، يشير ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء إلى انتشار الفيروس، تساعد فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير الدماغ في الكشف عن شدة الالتهاب في الدماغ وكذلك البحث عن أي تورم.

ما هي خيارات العلاج؟

هذا الفيروس ليس له تطعيم أو علاج متاح حاليا، يمكن إدارة الأعراض وتحسينها بمساعدة الأدوية مثل الباراسيتامول أو الأسبرين، المسكنات وأدوية الحمى المتوفرة في أقرب صيدلية هي السطر الأول من الأدوية.