شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها بعد زرع الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد زراعة الأعضاء أمرا بالغ الأهمية، وقد تستغرق العمليات الجراحية ساعات ولا تنتهي عند هذا الحد، وتعد الرعاية اللاحقة بالعملية مهم جدًا لأنه إذا لم يتم توفير الرعاية المناسبة للمريض، قد يؤدي إلى حالات صحية أخرى أو حتى الموت.

وفقا لموقع "healthline"، تعد عملية الزرع مرهقة للغاية، من العثور على متبرع، واختبارات للتحقق من عضو المتبرع، والعديد من الاختبارات والفحوصات الأخرى قبل أن تتمكن من المضي قدمًا في الجراحة.

بعد كل هذا تحدث الجراحة ثم يأتي جزء من الرعاية اللاحقة للمريض، وقد لا تنتهي الرعاية اللاحقة عند خروج المريض من المستشفى، فقد تستمر لأشهر وأحيانًا سنوات.

الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها بعد زرع الكلى الحرص على تناول الأدوية

تناول أدويتك حسب إرشادات الطبيب، لا تفوت أي نوع من الأدوية، يمكن أن يؤثر تفويت الأدوية على جسمك لأن هذه الأدوية قد تكون لضغط الدم أو السكر في الدم أو حتى الجهاز المناعي، وقد يؤدي عدم تناول الأدوية إلى زيادة المستويات والتسبب في مزيد من الضرر.

المحافظة على نظام غذائي صحي

من المهم للغاية أن تأكل طعامًا موصوفًا من قبل اختصاصي التغذية لأنه قد تكون هناك أطعمة معينة قد لا تكون مناسبة تمامًا لصحتك نظرًا لأنك أجريت للتو عملية زرع الكلى، يجب أن تكون التمارين جزءًا مهمًا آخر من روتينك بعد الجراحة، استشر طبيبك ومارس التمارين الصحية لجسمك.

أدوية قمع جهاز المناعة

هذا إجراء وقائي كبير بعد إجراء الجراحة، يجب قمع جهاز المناعة حتى لا يفهم أن الكلية ليست لك وبالتالي، مناعة يستخدم، إذا فهم جهازك المناعي أن الكلية ليست ملكًا لك، فسوف يدمرها ويصبح ذلك مميتًا.

هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي يجب على المرء اتخاذها بعد الجراحة، وهي تناول الطعام بشكل صحيح، واتباع أسلوب حياة صحي، واتباع نصيحة الطبيب، هي بعض الإجراءات الأخرى القليلة.