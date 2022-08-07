شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز صحة الدماغ.. أفضل 4 خضراوات تحافظ على مخك شابًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضراوات معروفة بأهميتها الكبيرة لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة، حيث تحتوي بعض الخضراوات على نسبة عالية من فيتامين أ ما يجعلها مفيدة للعيون، في حين أن بعض الخضراوات الأخرى قد تحتوى على كميات عالية من فيتامين ج ما يجعلها جيدة للبشرة والجهاز المناعي.

وتناسب الخضراوات المختلفة أجزاء مختلفة من الجسم، وبالتالي من المهم أن ندرج جميع أنواع الفاكهة والخضراوات في نظامنا الغذائي.

مثل أعضاء الجسم المختلفة، فإن المخ يحتاج أيضًا إلى جرعته من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن الضروري أن نأكل طعامًا يمد الدماغ بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية حتى يعمل بشكل جيد.

إليك بعض الخضروات التي ستساعد في الحفاظ على دماغك شابًا وفقا لموقع " onlymyhealth".

البنجر

تحتوي هذه الخضار على كميات عالية من النترات وحمض الفوليك الموجود فيها مما يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، تساعد النترات الموجودة في الخضار على زيادة تدفق الدم في الدماغ بينما يساعد حمض الفوليك وهو فيتامين B9 على تقليل مخاطر الاضطرابات مثل الخرف أو الزهايمر وغيرها.

البروكلي

الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط وغيرها من الخضروات الصحية للدماغ، حيث تحتوى تلك الخضروات على فيتامين ك مما يساعد على تحسين الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ.

الخضراوات الخضراء

هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة والبيتا كاروتين وفيتامين K ، وكلها مهمة لصحة الدماغ، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بها على محاربة ضرر الجذور الحرة في الجسم مما يساعد مرة أخرى في الحفاظ على صحة الدماغ.

الجزر

الجزر والخضراوات البرتقالية الأخرى مثل البطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والخضروات الأخرى تحتوي على بيتا كاروتين مما يساعد في النهاية على الحفاظ على صحة الدماغ، البيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة التي توقف ضرر الجذور الحرة للجسم وتحسن أيضًا الصحة الإدراكية.