شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تتناول مكملات الماغنيسيوم.. اعرف الفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأنه قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي متوازن تمامًا في معظم الأوقات، فقد يلجأ الكثير منا لتناول بعض المكملات الغذائية في محاولة لضمان حصول أجسامنا على العناصر الغذائية التي نحتاجها، وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في تصحيح بعض حالات نقص المغذيات، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى بعض المشاكل الخاصة بها.

ويعتبر الماغنيسيوم عنصرا غذائيا مهما بشكل خاص لأنه يشارك في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم، يمكن أن يكون الأمر خطيرًا أيضًا إذا كان لديك القليل جدًا أو الكثير من المغنيسيوم في نظامك ، لذا فإن إيجاد التوازن المثالي هو المفتاح، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الآثار الجانبية المفاجئة التي تسببها مكملات المغنيسيوم، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

يسبب الغثيان والتشنجات

يتفاعل الماغنيسيوم مع مستويات الصوديوم في الجسم ، مما قد يؤدي إلى بعض النتائج، على سبيل المثال، يمكن لمكملات الماغنيسيوم أن يحفز النشاط للملح غير الممتص في الأمعاء الدقيقة والقولون وتزيد أيضًا من حركة المعدة، وبالتالي فإن تناول الماغنيسيوم يمكن أن يسرع عملية الهضم لدرجة أنك قد تعاني من زيادة فى حركة الأمعاء.

يعالج الإمساك

بالإضافة إلى نظام غذائي شامل، يمكن أن تقدم مكملات الماغنيسيوم العديد من الفوائد،إذا كنت تعاني من الإمساك ، فقد يحسن الماغنيسيوم انتظام الأمعاء جنبًا إلى جنب مع الترطيب الكافي، على وجه التحديد ، يسمح سترات المغنيسيوم لزيادة الماء في الجهاز الهضمي واسترخاء عضلات الأمعاء.

تحسين نوعية وكمية نوم

جنبًا إلى جنب مع محاربة الاكتئاب وخفض ضغط الدم ، يرتبط المغنيسيوم بنوم أفضل كماً وكميته،يقوم بذلك عن طريق تنظيم وتفعيل هرمونات الجهاز السمبتاوي والناقلات العصبية التي تساعد الدماغ على الدخول في حالة استرخاء والتي تكون أكثر استعدادًا للراحة، كما يساعد المغنيسيوم في السيطرة على أعراض بعض الحالات التي تعيق النوم ، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، ونقص المغنيسيوم يؤدي دائمًا تقريبًا إلى الأرق أو يؤدي إلى تفاقمه.

يؤدي إلى تسمم الماغنيسيوم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مكملات الماغنيسيوم أيضًا إلى تسمم الماغنيسيوم، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى آثار جانبية مختلفة مثل انخفاض ضغط الدم والقيء واحتباس البول والاكتئاب وضعف العضلات، هذا التأثير الجانبي الخاص غير معتاد يرتبط عمومًا بكميات كبيرة من المكملات أو ضعف وظائف الكلى .

يتداخل مع بعض الأدوية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، يمكن أن يكون للمغنيسيوم تأثير سلبي على امتصاص بعض الأدوية ، مما يجعلها أقل فعالية، يمكنك دائمًا استكمال نظامك الغذائي من خلال مصادر الغذاء من المغنيسيوم.