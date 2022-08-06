صحة ورشاقة

تعرف على أعراض الإصابة بمتغيرات أوميكرون الفرعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد البروفيسور بافل فولتشكوف، مدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن سيلان الأنف والتهاب الحلق هي الأعراض الرئيسية للإصابة بمتغيرات أوميكرون الفرعية لفيروس ، بحسب ما نشرت جريدة إزفيستيا الروسية.

وأوضح عالم الفيروسات الروسي، أن هذه الأعراض للأنواع الفرعية من متحور "أوميكرون"، تختلف عن غيرها من سلالات كورونا.

وأضاف أن متغيرات أوميكرون الفرعية لا تنزل إلى الرئتين، بل تبقى في نفس المكان الذي حدثت فيه الإصابة أي في تجويف الفم والبلعوم الأنفي".

وأكد خبير الفيروسات أن سيلان الأنف يدل على أن الجسم في صراع مع فيروس كورونا، مضيفاً أن سيلان الأنف ضروري لتنظيف الجسم من الفيروس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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