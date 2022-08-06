شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من السرطان.. خليك فى عصير الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لعصير الطماطم أن ينقذ حياتك، حيث ثبت أن أحد العناصر الغذائية في عصير الطماطم الموجود يساعد في الوقاية من السرطان، باعتباره السبب الرئيسي الثاني للوفاة، وفقًا لمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن السرطان، وهو مرض تنقسم فيه خلايا الجسم غير الطبيعية وتدمر أنسجة الجسم ، هو أحد أكثر الأمراض التي تهدد الحياة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

بينما يمكن أن يحدث السرطان في بعض الأحيان بشكل عشوائي ، إلا أن هناك أيضًا خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في الوقاية من المرض، من المعروف أن تجنب دخان السجائر ووضع واقي من الشمس هما من أفضل الطرق وأكثرها بساطة للوقاية من أنواع معينة من السرطان، ولكن هناك طريقة أخرى أقل شهرة وهي بسيطة مثل شرب عصير الطماطم.

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، والتي بالإضافة إلى قدرتها على المساعدة في صحة العظام وضغط الدم، تم ربطها أيضًا بالمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

يعتبر عصير الطماطم مصدرًا غنيًا بشكل لا يصدق للكاروتينويد والليكوبين، هذه المغذيات تعطي الطماطم لونها الأحمر الساطع ، وتعمل كمضاد قوي للأكسدة، وقد ثبت أيضًا في العديد من الدراسات أنها تقلل الالتهاب وخطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، لا يساعد اللايكوبين فقط في منع أنواع معينة من السرطان.

أكدت دراسة برازيلية أن اللايكوبين فعال في قتل خلايا سرطان البروستاتا، تم العثور على نتائج مماثلة في دراسة من الجامعة الكاثوليكية في كلية الطب في روما ، والتي تقول أن اللايكوبين وجد أنه يوقف نمو الخلايا السرطانية لدى البشر، لاحظت الدراسة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستات والمعدة والقولون وسرطان الفم.

هذا لا يعني أنه يجب على مرضى السرطان التخلي عن العلاج والالتزام بشرب عصير الطماطم فقط ، ولكن من المفيد معرفة أنه بسبب مادة الليكوبين الموجودة فيها، تعد الطماطم ومنتجات الطماطم ، بما في ذلك عصير الطماطم ، أدوات قوية للمساعدة في الوقاية من السرطان.

أفضل طريقة لشرب عصير الطماطم ، والحصول على أكبر فائدة غذائية من شرب العصير، هي تناول عصير طازج، لذلك لا يأتي المشروب مع السكريات الزائدة التي توجد عادة في عبوات العصير المعبأة .