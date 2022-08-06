شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسمه.. فوائد البطيخ من الوقاية من السرطان للشعور بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل هناك أفضل من تناول البطيخ الطازج في يوم صيفي حار؟ تحتوي هذه الفاكهة الحلوة على الكثير من العناصر الغذائية، إنه غني بفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة، وهو في الواقع فاكهة منخفضة السكر عند مقارنته بفنجان مع فواكه استوائية أخرى، ومع ذلك، فبخلاف تركيبته الغذائية، قد تواجه بعضًا من هذه الآثار الجانبية لتناول البطيخ وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفركتوز وهو مركب نباتي في فئة فودماب، قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي(IBS) ، إلى الحد من الفودماب من أجل الشعور بأفضل حالاتهم.

يساعد في تحييد الخلايا السرطانية

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم، إذا تُركت الجذور الحرة دون رادع ، فلديها القدرة على تكوين خلايا سرطانية، الليكوبين هو نجم العرض هنا عادةً ما تأخذ الطماطم كل الفضل في توفير مصدر جيد للليكوبين ومع ذلك ، يوفر البطيخ في الواقع ما يقرب من 40 ٪ من الليكوبين أكثر من الطماطم النيئة.

الشعور بالشبع

أحد العوامل المهمة التي تساهم في الشعور بالشبع هو الحجم الإجمالي للطعام المستهلك. وبالتالي ، فإن القدرة على تناول كمية أكبر ، تمنح المرء إحساسًا بالامتلاء، يقدم البطيخ هذه الميزة لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ، نظرًا لأن الفاكهة غنية بالعصارة ، يمكنك تناول المزيد منها للحصول على سعرات حرارية أقل مقارنة بالفواكه الأخرى .

يساعد في إدارة الوزن

وجد الباحثون في دراسة نشرت عام 2019 في Nutrients أن تناول كوبين من البطيخ يوميًا يحسن جهود إدارة الوزن من خلال زيادة الشبع.

يسبب الصداع النصفي

وجدت دراسة حديثة عن مسببات الصداع النصفي أن البطيخ قد يكون أكثر إثارة من الفواكه الأخرى، استعرض الباحثون مجموعة متنوعة من الفواكه بما في ذلك البطيخ ، والبرتقال، والأناناس، والعنب، والموز، والخيار، والبابايا، ومع ذلك، ارتبط البطيخ بمزيد من حالات الصداع النصفي ،أحيانًا في غضون دقائق من تناول الفاكهة، ما يقرب من 30٪ من المشاركين عانوا من الصداع النصفي خلال 90 دقيقة تقريبًا من تناول البطيخ.