شكرا لقرائتكم خبر عن الكثير من السكر الأبيض والمحليات الصناعية قد يؤدى إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحب الحلوى والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات؟ معظم هذه العناصر تكون محملة بالكثير من السكر الأبيض أو المُحليات الاصطناعية، والتي ارتبطت بمجموعة من المشكلات الصحية.

لتقليل تناول السكر والسعرات الحرارية، يختار العديد من الأشخاص المحليات الصناعية أو بدائل السكر الأخرى، وفقًا لموقع "healthsite"، تحتوي مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تُباع على أنها خالية من السكر على مُحليات صناعية، في حين أن بدائل السكر الاصطناعية تحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير من سكر المائدة (السكروز) ، فقد أشارت الدراسات إلى أن بعضها يمكن أن يساهم في زيادة الوزن عن طريق زيادة الشهية واستهلاك الطعام.

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات الصحية المرتبطة بزيادة استهلاك السكر الأبيض أو المحليات الصناعية.

السمنة

سلطت العديد من الدراسات الضوء على العلاقة بين النظام الغذائي الغني بالسكريات المضافة ووزن الجسم الزائد / السمنة، يقول الخبراء إن السكر الزائد يتم تخزينه على شكل دهون في الجسم، كما أن تناول كميات كبيرة من السكر يزيد من الشهية، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك.

ضغط دم مرتفع

يمكن للسكر أن يرفع مستويات حمض اليوريك، والذي بدوره يمكن أن يثبط إنتاج أكسيد النيتريك (NO) في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

مرض قلبي

خلصت دراسة عام 2014، نُشرت في JAMA Internal Medicine ، إلى أن تناول الكثير من السكر المضاف يزيد من احتمالات الوفاة بأمراض القلب ، حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

مرض الكبد الدهني

السكر ضار مثل الكحول للكبد، يعد الاستهلاك المفرط للسكر أحد عوامل الخطر للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

السرطان

ربطت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات المحليات الصناعية بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة، ومع ذلك، قالت وكالات الصحة الأمريكية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء والمعهد الوطني للسرطان، إنه لا يوجد دليل علمي قوي لإثبات هذه المخاطر الصحية.