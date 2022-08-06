شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك فشل كلوى اعرف أسبابه وطرق الوقاية من مضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكلى المزمن المعروف أيضًا باسم الفشل الكلوى المزمن ينطوى على فقدان تدريجى لوظائف الكلى، وتعمل الكلى على تصفية الشوائب والسوائل الزائدة من الدم، والتى يتم التخلص منها بعد ذلك في البول، ويمكن أن يتسبب مرض الكلى المزمن المتقدم فى تراكم مستويات خطيرة من السوائل والشوائب فى الجسم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن، قد تظهر عليك بعض العلامات أو الأعراض قد لا تدرك أنك مصاب بمرض في الكلى حتى تتطور الحالة.

ما هى علامات مرض الكلى المزمن؟

تتطور علامات وأعراض مرض الكلى المزمن بمرور الوقت إذا تطور تلف الكلى ببطء يمكن أن يتسبب فقدان وظائف الكلى في تراكم السوائل أو فضلات الجسم ، ويمكن أن يتسبب فقدان وظائف الكلى في:

-غثيان

-التقيؤ

-فقدان الشهية

-التعب والضعف

-مشاكل النوم

-التبول أكثر أو أقل

-انخفاض الحدة العقلية

-تشنجات العضلات

-تورم القدمين والكاحلين

-جلد جاف وحكة

-ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه

-ضيق التنفس ، إذا تراكم السوائل في الرئتين

-ألم في الصدر ، إذا تراكم السائل حول بطانة القلب

أسباب مرض اللى المزمن؟

وتشمل الأمراض والحالات التي تسبب مرض الكلى المزمن ما يلي:

-داء السكري من النوع 1 أو النوع 2

-ضغط دم مرتفع

- التهاب كبيبات الكلى وهو التهاب في وحدات التصفية في الكلى (الكبيبات)

- التهاب الكلية الخلالي ، وهو التهاب في الأنابيب الكلوية والهياكل المحيطة

- مرض الكلى المتعدد الكيسات أو أمراض الكلى الموروثة الأخرى

- انسداد المسالك البولية لفترات طويلة بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصى الكلى وبعض أنواع السرطان

- ارتداد حويصلي، وهي حالة تؤدي إلى عودة البول إلى كليتيك

- عدوى الكلى المتكررة، وتسمى أيضًا التهاب الحويضة والكلية

كيفية تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى؟

-اتبع التعليمات الخاصة بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية عند استخدام مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين، والإيبوبروفين وغيره، اتبع التعليمات الموجودة على العبوة قد يؤدي تناول الكثير من مسكنات الألم لفترة طويلة إلى تلف الكلى.

- الحفاظ على وزن صحي إذا كان وزنك صحيًا ، فحافظ عليه من خلال ممارسة النشاط البدني معظم أيام الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن ، فتحدث مع طبيبك حول استراتيجيات فقدان الوزن الصحي.

- لا تدخن، يمكن أن يؤدى تدخين السجائر إلى إتلاف الكلى وزيادة سوء تلف الكلى الموجود، إذا كنت مدخنًا فتحدث إلى طبيبك حول استراتيجيات الإقلاع عن التدخين يمكن أن تساعدك مجموعات الدعم والاستشارات والأدوية على التوقف.