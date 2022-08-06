شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالجين الأنيميا عند ابنك بالخضار والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقر الدم من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم وصحتهم وخصوصا الأطفال والمراهقين، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن معظم الأعراض المهمة لفقر الدم شائعة جدًا، وقد تمر دون أن يلاحظها أحد أو يختلط عليها الأمر بسبب شىء آخر لذلك، من المهم فحص عدد الهيموجلوبين إذا كنت تعانى من أى مما يلى لفترة طويلة.

التعب المستمر

شحوب أو بهتان فى الجلد

تساقط الشعر الشديد

نقص الطاقة

ضيق فى التنفس

تقلب المزاج أو الشعور بالضعف طوال الوقت

وينصح الأمهات بعمل تحليل الأنيما لأبنائهن باستمرار للتأكد من عدم إصابتهم به، وحال إصابة ابنك للأنيميا فمن الممكن تعزيز صحته وعلاجه بطرق طبيعيى ومنها :





- زيادة تناول فيتامين سيحيث يميل فقر الدم إلى إضعاف جهاز المناعة ، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الالتهابية، ويمكن أن تساعد الجرعات الكافية من فيتامين سي في تقويتك من الداخل وفي نفس الوقت تساعد أيضًا في امتصاص الحديد. تناول البرتقال أو يمكنك تناول كوب من ماء الليمون كل يوم.







- تناول المزيد من الخضراوات الورقية - تناول المزيد من الخضراوات الورقية السبانخ والكرفس مصار جيدة للحديد، فمن الأفضل طهي السبانخ لأن الأوراق النيئة تحتوي على حمض الأكساليك وقد يمنع امتصاص الحديد في الجسم. - عصير الشمندريحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الأنيميا. - عصير الشمندريحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الأنيميا.

- الزبادى مع الكركمتساعد فى علاج الأنيميا، حيث يحتوى هذا الخليط على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المهمة لصحة الجسم وعلاج الأنيميا.





- الزبيب والتمرتحتوى الفاكهة المجففة على مزيج من الحديد وفيتامين سى، وهذا يمكّن الجسم من امتصاص الحديد منها بسرعة وفاعلية.