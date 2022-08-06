شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر جسمك بالالتهاب.. منها التورم واحمرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب هو عملية تحميك من العدوى من البكتيريا والفيروسات، لكن في بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل يتسبب نظام الدفاع في الجسم - جهاز المناعة - في حدوث الالتهاب عندما لا يكون هناك غزاة لمحاربتهم، وفى أمراض المناعة الذاتية يعمل جهازك المناعى كما لو كانت الأنسجة العادية مصابة أو غير عادية إلى حد ما، مما يتسبب فى تلفها.

ووفقا لموقع thehealthsite نتعرف على الأساسيات ونفهم العلامات الكلاسيكية التى تشير إلى الالتهاب فى الجسم.

علامات الالتهاب بالجسم

هنا علامات الالتهاب الكلاسيكية يجب أن يعرفها الجميع:

الاحمرار

المعروف أيضًا باسم الاحتكاك، هو من بين أكثر علامات الالتهاب شيوعًا، يمكنك ملاحظة ذلك في البثور والطفح الجلدي وما إلى ذلك.

التورم

يمكن أن يكون التورم علامة بارزة وغالبًا ما تكون مرئية للالتهاب، يجب عدم تجاهله لأنه قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

الحرارة

يمكن أن يؤدى الالتهاب إلى ارتفاع درجة الحرارة في بعض الحالات، ويجب عدم التغاضي عنها، يمكنك ملاحظة ذلك أثناء الحمى.

الألم

هو علامة شائعة للالتهاب، سواء كان ذلك كبيرًا أو بسيطًا، إذا كان جزءا من جسمك ملتهبًا، فهناك احتمال أن يتبعه ألم.