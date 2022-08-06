شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية.. تخفض الدهون وتفيد مرضى الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوميجا 3 هي العناصر الغذائية التي تحصل عليها من الطعام (أو المكملات) التى تساعد فى بناء الجسم الصحى والحفاظ عليه، فهى مفتاح هيكل كل جدار خلوى لديك، وأيضًا مصدر للطاقة وتساعد فى الحفاظ على عمل القلب والرئتين والأوعية الدموية والجهاز المناعى بالطريقة التى ينبغى لها، حسبما نشر موقع webmd.

يوجد نوعان أساسيان من أوميجا 3 وهما - EPA و DHA - في بعض الأسماك، ويوجد ALA (حمض ألفا لينولينيك)، وهو حمض دهني أوميجا 3 آخر ، في مصادر نباتية مثل المكسرات والبذور، ومستويات DHA مرتفعة بشكل خاص في خلايا الشبكية (العين) والدماغ والحيوانات المنوية، ولا يحتاج جسمك إلى هذه الأحماض الدهنية ليعمل فحسب، بل إنها تقدم أيضًا بعض الفوائد الصحية الكبيرة.

الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنيةيخفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة

يمكن لزيت السمك أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، ووجود مستويات عالية من هذه الدهون فى الدم يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

التهاب المفاصل الروماتويدى

مكملات زيت السمك (EPA + DHA) قد تحد من تصلب وآلام المفاصل، فيمكن أن تعزز مكملات أوميجا 3 أيضًا فعالية الأدوية المضادة للالتهابات.

الاكتئاب

وجد بعض الباحثين أن الثقافات التي تتناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3 لديه ممستويات أقل من الاكتئاب.

الربو

النظام الغذائى الغنى بأوميجا 3 يقلل الالتهاب ، وهو عنصر أساسي في الإصابة بالربو، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإظهار ما إذا كانت مكملات زيت السمك تحسن وظائف الرئة أو تقلل كمية الأدوية التي يحتاجها الشخص للسيطرة على الحالة.

يفيد فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

تظهر بعض الدراسات أن زيت السمك يمكن أن يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى بعض الأطفال، ويحسن مهاراتهم العقلية، مثل التفكير والتذكر والتعلم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال، ولا ينبغي استخدام مكملات أوميجا 3 كعلاج أولي.

مرض ألزهايمر والخرف

تشير بعض الأبحاث إلى أن أوميجا 3 قد تساعد في الحماية من مرض ألزهايمر والخرف، حيث إن لها تأثير إيجابي على فقدان الذاكرة التدريجي المرتبط بالشيخوخة، لكن هذا ليس مؤكدًا بعد.