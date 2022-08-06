بيروت - نادين محمد - علاج خراج الأسنان الذي يحدث نتيجة عدم علاج تجويف الأسنان، ويمكن أن تسبب العدوى الناتجة عن التهيج والتورم خراجاً، يمكن أن يحدث الخراج في مناطق مختلفة بالقرب من السن لأسباب مختلفة، ويعالج أطباء الأسنان خراج الأسنان عن طريق تجفيفه والتخلص من العدوى، يمكن أن يؤدي ترك خراج الأسنان دون علاج إلى مضاعفات خطيرة، بل ومهددة للحياة.

أعراض وعلاج خراج الأسنان

يتضمن أعراض خراج الأسنان ما يلي:

وجع أسنان حاد ومستمر يمكن أن ينتشر إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

ألم أو انزعاج من درجات الحرارة الساخنة والباردة.

ألم أو انزعاج من ضغط المضغ أو العض.



حُمى.

تورم في وجهك أو خدك أو رقبتك مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البلع.

تورم الغدد الليمفاوية تحت الفك أو الرقبة.

رائحة كريهة في فمك.

اندفاع مفاجئ لرائحة كريهة وطعم كريه، سائل مالح في فمك وتسكين الآلام، إذا تمزق الخراج.

علاج خراج الأسنان

راجع طبيب أسنانك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض لخراج الأسنان، أو إذا كنت تعاني من حمى وتورم في وجهك، ولا يمكنك الوصول إلى طبيب أسنانك.

إليك خطوات علاج خراج الأسنان:

1-فتح شق

يمكن علاج خراج الأسنان عن طريق فتح (شق) وتصريف الخراج، وقد يقوم طبيب الأسنان بعمل قطع صغير في الخراج، مما يسمح للقيح بالخروج ثم يغسل طبيب الأسنان المنطقة بالمياه المالحة ومن حين لآخر، يتم وضع مصفاة مطاطية صغيرة لإبقاء المنطقة مفتوحة للتصريف بينما ينخفض التورم.

وللحفاظ على أسنانك يقوم طبيب الأسنان بعمل ثقب لأسفل أسنانك، ويزيل النسيج المصاب ثم يقوم بتغطية السن بتاج لجعله أقوى، خاصةً إذا كانت سناً خلفية.

2-حفظ السن المصاب

عليك سحب السن المصابة وإذا تعذر حفظ السن المصابة، فسيقوم طبيب أسنانك بخلع (خلع) السن وتصريف الخراج للتخلص من العدوى.

3-المضادات الحيوية

وصف المضادات الحيوية. إذا اقتصرت العدوى على منطقة الخراج، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية.

ولكن إذا انتشرت العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك أو مناطق أخرى، فمن المحتمل أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنع انتشارها. قد يوصي طبيب أسنانك أيضاً بالمضادات الحيوية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.





لن يختفي خراج الأسنان بدون علاج. إذا تمزق الخراج، فقد يتحسن الألم كثيراً، مما يجعلك تعتقد أن المشكلة قد اختفت - لكنك لا تزال بحاجة إلى علاج الأسنان.

إذا لم يفرغ الخراج، فقد تنتشر العدوى إلى فكك وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة. إذا كان السن يقع بالقرب من الجيب الفكي - مسافتان كبيرتان تحت عينيك وخلف خديك و يمكنك أيضاً تطوير فتحة بين خراج الأسنان والجيوب الأنفية.

هذا يمكن أن يسبب عدوى في تجويف الجيوب الأنفية. قد تصاب بالإنتان - وهو عدوى تهدد الحياة وتنتشر في جميع أنحاء جسمك.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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