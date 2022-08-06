4 مشروبات على الريق لخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من العادات الصحيّة التي تساعدنا في رحلة إنقاص الوزن، ويعتبر التركيز على المشروبات الصحية التي تساعد على الحرق، وتنظيف الجسم من السموم، واحدة من الأساليب التي يمكنكِ اتباعها للتخلص من الدهون الزائدة، علاوة على أنه هناك الكثير من هذه المشروبات التي يفضل تناولها على الريق في الصباح الباكر، للحصول على نتيجة أفضل، ونستعرضها لكِ في السطور التالية.

يمكن أن يساعدك العسل على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال الساعات الأولى من اليوم، خاصة أنه يحتوي على هرمونات تساعدك على إنقاص الوزن، عن طريق قمع الشهية، وكذلك تساعد القرفة على رفع معدّل الحرق في الجسم، كما لها خصائص مضادة للالتهابات تعمل على التخلص من السموم، وتنشيط الدورة الدموية.

مشروب التفاح والجزر والبنجر

خليط عصير التفاح والجزر والبنجر بمثابة خلطة سحرية لتحسين المناعة، ولهذا فإن تناول هذا المشروب في الصباح سيحسّن أداء الجسم، ولن يجعلكِ تشعرين بالشبع لمدّة طويلة، كما أنه سيحمي من الإمساك الذي تعاني منه بعض الصبايا عند اتباع جمية غذائية، لأنه غني بالألياف المفيدة لصحة الأمعاء.

كذلك يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين أ وفيتامين سي وغيرها، تلك التي تحتاجينها للحفاظ على نضارة بشرتكِ أثناء اتباع الرجيم.

عصير البرتقال والجزر

البرتقال والجزر كلاهما غني بفيتامين سي ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعلهما مثاليين لتناوله للصباح، حيث يعتبر هذا التوقيت هو الأمثل للحصول على فيتامين سي، والذي يساعد بدوره في الحفاظ على نضارة البشرة، ويساعد في رفع معدّل الحرق بالجسم، كما يعتبر من المشروبات المنعشة التي تُشعرك بالشبع لوقت طويل.

الكمون واحد من أكثر التوابل التي تساعد على الهضم، وتحسّن من وظيفة الأمعاء، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن، كما يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس وغيرها، تلك التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، وإضافة الكمون إلى الماء المغلي، يعتبر أفضل طريقة للحصول على هذه الفوائد الصحية.

المصدر: times of india

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليكِ استشارة طبيب مختص.



