شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب نقعها ليلا قبل تناولها لزيادة قيمتها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاصوليا أو الحمص ليسا من الأطعمة الوحيدة التى يجب نقعها طوال الليل، ففى كثير من الأحيان، يقوم الناس بذلك لتوفير الطاقة أثناء طهيها أو لمنع الانتفاخ عند الاستهلاك، ومع ذلك، ماذا لو قلنا لك أن هناك أطعمة أخرى بخلاف هذين النوعين يجب نقعها طوال الليل لتعظيم قيمتها الغذائية؟

وفقا لموقع healthline فإن نقع الطعام ليلا يمكن أن يساعد في الحفاظ على معدة صحية، وتعزيز المناعة، ومنع الالتهابات الفيروسية، وتوفير الطاقة وتخفيف التعب، وعندما ينقع الطعام طوال الليل، يبدأ فى التبرعم مما يساعد على زيادة القيمة الغذائية.

تشمل أبزر أنواع من الأطعمة التي يفضل نقعها ليلا ما يلى:

بذور الحلبة

تساعد هذه البذور الغنية بالألياف على تطهير الأمعاء وهي وسيلة رائعة لمحاربة الإمساك، يمكن أن تساعد ملعقة واحدة من بذور الحلبة المنقوعة في كوب من الماء طوال الليل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي مع التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر، كما يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من مخازن الدهون في الجسم.

اللوز

اعتاد كبار السن على نقع اللوز طوال الليل وإعطائه لك كل صباح، ويساعد تناول اللوز المنقوع في تحسين الذاكرة ومستويات الطاقة، يمكن أن تساعد أيضًا في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

الزبيب

غني بالحديد ومضادات الأكسدة، والزبيب من أصح الأطعمة الموجودة - وأكثر من ذلك عند نقعه ليلا وتناوله فى الصباح، يمكن أن يحسن تناول الزبيب المنقوع صحة الجلد ويساعد في عكس فقر الدم.

المانجو

المانجو متعة الصيف، فهى غنية بالألياف وحمض الفيتيك - مضاد للمغذيات، يساعد المانجو ليلا على التخلص من مثبطات التغذية مما يجعل الفاكهة أسهل للهضم وصحية.

بذور الكتان

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن لبذور الكتان المنقوعة أن تصنع المعجزات فى علاج مشاكل الكوليسترول وضيق الجهاز الهضمى.