شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. الموز والسبانخ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البوتاسيوم معدن موجود فى بعض الأطعمة، ويساعد وجود الكمية المناسبة منه فى النظام الغذائى على تحسين الصحة، لذلك من الضرورى تناول الكثير من الأطعمة الغنية بهذا العنصر، وتحتوى العديد من الأطعمة التى تتناولها بالفعل على البوتاسيوم، ومن هذه الأطعمة وفقا لما نشره موقع webmd :

الموز والبرتقال والشمام والندى والمشمش والجريب فروت (بعض الفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والتمر غنية بالبوتاسيوم)

سبانخ مطبوخة

القرنبيط المطبوخ

بطاطا

البطاطا الحلوة

الفطر

بازيلاء

خيار

كوسة

القرع

الخضر الورقية

ويعتبر عصير الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم أيضًا خيارًا جيدًا:

عصير البرتقال

عصير طماطم

عصير البرقوق

عصير المشمش

عصير جريب فروت

وتحتوى بعض منتجات الألبان ، مثل الحليب والزبادي ، على نسبة عالية من البوتاسيوم ( الأفضل هو قليل الدسم أو خالي من الدسم)

وتحتوي بعض الأسماك على البوتاسيوم:

تونة

سمك السلمون المرقط

وتشمل البقوليات أو البقوليات الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

الفاصوليا

الفاصوليا

فول الصويا

عدس

وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

دبس السكر

المكسرات

لحم و دواجن

أرز بني

حبوب النخالة

خبز القمح الكامل

ويجب أن تحصل النساء على 2600 مجم من البوتاسيوم، ويجب أن يحصل الرجال على 3400 مجم من البوتاسيوم كل يوم.

وقد تختلف الاحتياجات إذا كانت هناك اصابة بمرض الكلى، ويجب أن يحصل بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى على نسبة أقل من البوتاسيوم مقارنة بالإرشادات، وإذا لم تعمل الكليتان بشكل جيد، فقد يبقى الكثير من البوتاسيوم فى الجسم، ما قد يسبب مشاكل فى الأعصاب والعضلات.