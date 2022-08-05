شكرا لقرائتكم خبر عن من العشرينات للسبعينات.. قائمة بأهم الفحوصات للرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر يحتاج كبار السن للمتابعة الدورية مع الطبيب وإجراء بعض الفحوصات والاختبارات المهمة للاطمئنان على صحتهم لتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، لكن ينصح الرجال بإجراء الفحوصات الدورية في مراحل العمر المخلفة، لذلك يقدم موقع healthmatters قائمة فحص صحة الرجال في مراحل العمر المختلفة.

قائمة فحص صحة الرجل في العشرينات والثلاثينات

فحص الدم:

مرة في السنة، مثل قياسات خلايا الدم البيضاء والحمراء، وكيمياء الدم ، وسكر الدم ، والكوليسترول، وهذا يسمح للأطباء بتقييم مخاطر إصابتك بأمراض مثل السكري واضطرابات الكلى ، وأمراض القلب.

رأي الخبير:

قد يقوم طبيب الرعاية الأولية أيضًا بإجراء فحوصات أخرى مثل اختبار البول، للتحقق من اضطرابات الكلى ومشاكل الكبد ومرض السكري، كل هذه الأشياء معًا أصبحت في الواقع منصة جيدة لفحص أشياء مثل مرض السكري، الذي يسبب العديد من المشكلات الصحية الأخرى، وسرطانات الدم مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية ، والفشل الكلوي ، والذي يمكن أن يحدث لمريض يعاني من ضغط الدم غير المنضبط".

قائمة فحص صحة الرجل في الاربعينات والخمسينات

- فحص الدم الروتيني: مرة واحدة على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة.

- تنظير القولون، مع تشخيص وموت المزيد من الشباب بسرطان القولون في السنوات الأخيرة، توصي جمعية السرطان الأمريكية ببدء الفحص في سن 45، وفي وقت سابق إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بسرطان القولون، يوصى عمومًا بإجراء تنظير القولون كل 10 سنوات بعد الفحص الأولي.

- اختبار الدم PSA (مستضد البروستاتا النوعي): مرة واحدة في السنة بدءًا من سن 55، أو قبل ذلك إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان البروستاتا.

- فحص سرطان الجلد: مرة كل عام. في كثير من الأحيان إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد أو تاريخ من التعرض للشمس لفترات طويلة.

- فحص أمراض القلب: مرة واحدة في السنة على الأقل أو حسب الحاجة ، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

قائمة فحص صحة الرجال في الستينات وما فوق

- زيارة الرعاية الأولية: مرة واحدة على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة.

- فحص الدم الروتيني: مرة واحدة على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة.

- تنظير القولون : يختلف لكل فرد ويعتمد على التاريخ العائلي لسرطان القولون ونتائج تنظير القولون. بالنسبة لمعظم الأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​، مرة كل 10 سنوات بعد بلوغ 45 عامًا.

- فحص سرطان الجلد: مرة كل عام. في كثير من الأحيان إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد أو تاريخ من التعرض للشمس لفترات طويلة.

- فحص أمراض القلب: مرة واحدة في السنة على الأقل أو حسب الحاجة ، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.