شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غنية بالحديد يجب تناولها لمساعدتك على تعزيز مستويات الهيموجلوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العديد من الأشخاص مشاكل بسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين فى الجسم، وتعانى الكثير من النساء، على وجه الخصوص، من مشاكل صحية مثل فقر الدم الناجم عن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، فهو فى الأساس بروتين غنى بالحديد يوجد فى خلايا الدم الحمراء، يعمل على إمداد جميع أجزاء الجسم بالأكسجين، وإذا تعرض جسمك بأى حال من الأحوال لانخفاض فى مستويات الهيموجلوبين، فعندها تبدأ فى الشعور بمجموعة من الحالات الصحية، بما فى ذلك التعب أو الدوخة أو الصداع أو ضيق التنفس من بين أمور أخرى، وإليك بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تساعدك على زيادة مستويات الهيموجلوبين، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

يجب أن تستهلك هذه المواد الغذائية لزيادة نسبة الهيموجلوبين لديك:1. الزبيب

مصدر غنى بالحديد والنحاس اللازمين لتكوين خلايا الدم الحمراء وزيادة مستويات الهيموجلوبين، كما أنه غنى بشكل خاص فى حمض الفيروليك، روتين، كيرسيتين، حمض ترانس وحمض كافتاريك، هذه المركبات عبارة عن مضادات أكسدة تلعب دوراً رئيسياً فى الحماية من الأمراض مثل السرطان والسكرى من النوع 2 ومرض ألزهايمر.

2 . البروكلى

لتحسين امتصاص الحديد من أجل علاج فقر الدم والهيموجلوبين، فإن البروكلى هو الخيار الصحيح، له قيمة غذائية عالية، إنه ليس مفيدًا فقط لنقص الحديد، لكنه أيضًا نبات صليبى يحتوى على الإندول والسلفورافان والجلوكوزينولات هذه مركبات نباتية يعتقد أنها تحمي من السرطان.

3. التمر

يتم تحميل هذا العنصر الغذائى بالحديد الذى يمكن أن يزيد من عدد كريات الدم الحمراء وبالتالى زيادة مستويات الهيموجلوبين. التمر من الثمار التي تحتوي على الحديد (Fe) وهو ما يكفي لتتناسب مع احتياجات الحديد (Fe) وفيتامين C وفيتامين B المركب وحمض الفوليك الذي يمكن أن يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء. لذا ، فإن تناول التمر يمكن أن يمنع فقر الدم.

5. بذور السمسم

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، وهى الحديد والفولات والفلافونويد والنحاس وغيرها التى تلعب دورًا فى زيادة مستويات الهيموجلوبين كمرافق للحديد في التغلب على فقر الدم، لا تنس تضمين هذه العناصر الغذائية فى نظامك الغذائى من أجل الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين لديك.