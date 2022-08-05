شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. فواكه تحتوى على نسبة كبيرة من السكر منها الموز والمانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى عدد من الفواكه على كميات كبيرة من السكر، والذى يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على نسبة السكر الموجودة بالدم بشكل سريع الأمر الذى يستلزم معرفتها وخاصة لمرضى السكرى لتجنب مخاطرها، ومنها المانجو تلك الفاكهة التى تحتوى على الألياف والمواد المغذية الأخرى التى تحتاجها، لكنها تحتوي أيضًا على سكر طبيعي، وبعضها يحتوي على أكثر من غيرها، على سبيل المثال تحتوى إحدى ثمرات المانجو على 46 جرامًا من السكر، وهذا ليس خيارك الأفضل إذا كنت تحاول مراقبة وزنك أو مقدار السكر الذى تتناوله، وربما تستمتع بشريحتين واحتفظ بالباقي لوقت لاحق، وفقا لما نشره موقع webmd.

العنب

يحتوى كوب منها على نحو 23 جرامًا من السكر، وهذا كثير بالنسبة لشىء من السهل جدًا أن يظهر فى الفم، وقد تأكلها ببطء أكثر إذا قمت بتقطيعها إلى نصفين وقمت بتجميدها.

الكرز

كوب منه يحتوي على 18 جرامًا، وإذا ملأت وعاءًا كبيرًا به، يمكنك أن تفقد عدد الأطعمة التي تتناولها، ولذلك قم بقياس وجبتك الخفيفة مسبقًا حتى تعرف بالضبط كمية السكر التي ستحصل عليها.

الكمثرى

حبة واحدة متوسطة الحجم تحتوى على 17 جرامًا من السكر، وإذا كنت تحاول التقليل، فلا تأكل كل شيء - فقط ضع بضع شرائح في بعض اللبن قليل الدسم أو فوق السلطة.

البطيخ

بطيخة متوسطة ​ تحتوى على 17 جرامًا من السكر، وهى مليئة بالمياه، وتحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروليتات وهي فقط ما يحتاجه جسمك لإعادة الشحن بعد مرور بعض الوقت في الشمس، فقط احتفظ بها لشريحة أو اثنتين.

التين

اثنان متوسطان فى ​​الحجم تحتويان على 16 جرامًا من السكر، إذا كنت تحاول مراقبة السكر الذي تتناوله، فربما تقوم بتقطيع زوج من جبن الماعز ووضع بعض جبن الماعز عليهما للحصول على علاج غني بالبروتين.

الموز

تحتوى موزة واحدة متوسطة الحجم على 14 جرامًا من السكر، ولذلك قم بتقطيع نصفه إلى رقائق الفطور الصباحية أو ضع قطعة صغيرة في منتصف شطيرة زبدة الفول السوداني.