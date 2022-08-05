شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المناعة.. 6 أطعمة غنية بالزنك يجب إضافتها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك معدن يحتاجه الجسم لأداء وظائف مهمة مختلفة، ومن المهم دمج الزنك فى نظامنا الغذائى لأن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه أو تخزينه بمفرده، فهو يحسن وظائف المناعة ويعزز النمو ويساعد فى التئام الجروح، لذلك يجب أن نستهلك الكمية اللازمة من الزنك من خلال الأطعمة الحيوانية والنباتية المختلفة، وإليك بعض الأطعمة التي تعتبر مصدرًا رائعًا للزنك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. المكسرات

المكسرات مثل الفول السوداني والكاجو واللوز مصدر كبير للزنك بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي قد يحتاجها الجسم، وتوفر هذه الأطعمة أيضًا العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الدهون الصحية والفيتامينات والألياف وما إلى ذلك، ومن بين المكسرات المختلفة يحتوي الكاجو على أعلى كمية من الزنك وبالتالى إذا كنت ترغب في زيادة استهلاك الزنك، فاختر الكاجو على المكسرات الأخرى.

2. منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مصدرًا كبيرًا للزنك للنباتيين، بعض منتجات الألبان الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك هي الحليب والجبن والزبادى، وتحتوي منتجات الألبان على مستويات عالية من الزنك المتاح حيوياً ما يجعل امتصاص الزنك في الجسم أفضل.





2. البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا آخر للزنك والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن والسيلينيوم، يمكن أن يساعدك تناول البيض يوميًا على تلبية احتياجات الجسم اليومية من الزنك.

3. الشيكولاتة الداكنة

تحتوى الشيكولاتة الداكنة أيضًا على كميات عالية من الزنك، كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم وتساعد في تحسين وظائف المخ، وخفض ضغط الدم، من بين العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

4. البقوليات

تعتبر البقوليات مصدرًا كبيرًا للزنك وكذلك البروتين للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. البقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا متعددة الاستخدامات أيضًا للطهي، إلى جانب الزنك والبروتين ، تحتوي البقوليات أيضًا على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.

5. اللحوم

اللحوم من أفضل مصادر الزنك، حيث تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الزنك من بين العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى، مثل البروتين والحديد والكرياتين وفيتامين ب بعض اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك هي لحم الضأن ، تجنب تناول اللحوم المصنعة بشكل كبير لأنها ذات قيمة غذائية أقل.

6. الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا رائعًا آخر للزنك وله العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، الشوفان مصدر كبير للبروتين والألياف، كما أنها تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيها، للشوفان أيضًا فوائد صحية مختلفة مثل تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الصحية ، وتوفير مضادات الأكسدة ، وخفض مستويات السكر في الدم وما إلى ذلك.