فوائد فيتامين ب1 ب6 ب 12 للنساء

بيروت - نادين محمد - مجموعة فيتامين ب B Complex أحد أهم الفيتامينات الذائبة في الماء الضرورية لوظائف الأعصاب والعضلات، تساعد على إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات، البروتينات والدهون، كما أن هذا الفيتامين من أهم المركبات اللازمة لتصنيع خلايا الدم الحمراء، وتسريع عملية الأيض..

ما هي أنواع فيتامين ب؟



• فيتامين ب1، الثيامين Thiamine.

• فيتامين ب2، الريبوفلافين Riboflavin.

• فيتامين ب3، النياسين Niacin.

• فيتامين ب5 أو حمض البانتوثينيك Pantothenic Acid.

• فيتامين ب6، البيريدوكسين Pyridoxine .

• فيتامين ب7، البيوتين Biotin.

• فيتامين ب9 أو حمض الفوليك Folic Acid.

• فيتامين ب12، أي الكوبالامين Cobalamin.

في هذا المقال سنتناول فوائد ثلاثة من هذه الفيتامينات، وهي ب1، ب6 و ب12 للجسم بشكل عام، وتحديداً لجسم النساء وما الآثار الجانبية لنقصانها، إضافة إلى المصادر الغذائية لكل منها...

فوائد فيتامين ب1 للنساء



• يدعم وظائف الجهاز العصبي والقلب.

• يلعب دوراً رئيسياً في وظائف العضلات.

• يمكن الجسم من استخدام الكربوهيدرات كطاقة، كما أنه ضروري لعملية التمثيل الغذائي.

• يساعد الإنزيمات في الجسم.

• يقلل الاضطرابات الدماغية.

• يخفف من آلام الدورة الشهرية.

• يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى وسرطان الرحم.

• يساهم في تحفيز الدورة الدموية في الجسم.

• يعتبر فيتامين ب 1 أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقي البشرة من علامات التقدم في السن.

• يغذي بصيلات الشعر ويحفزها على النمو.

الآثار الجانبية لنقص فيتامين ب1



• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• الشعور بالإرهاق.

• مشاكل في الذاكرة.

• اضطرابات في وظائف الكبد.

• الإصابة بالإسهال لفترات طويلة.

• فقدان الشهية.

• إصابة الرضيع بالإسهال والقيء.

• الإصابة بمرض البري بري Beriberi Disease وهو مرض خطير يهدد الحياة، يؤدي إلى تجمع السوائل حول الأنسجة، فينتج عن ذلك قصور في عضلة القلب، كما يؤثر على الجهاز العصبي، ما يسفر عن تحطيم الخلايا العصبية، وبالتالي ضعف العضلات والشلل في بعض الأحيان.

الجرعة المناسبة لفيتامين ب 1



يوجد فيتامين ب1 على شكل أقراص، مواد هلامية، أو يتم حقنه عن طريق الوريد أو العضل في حالات النقص الشديد.

تعتمد الكمية الموصى بتناولها من فيتامين ب1 على العمر والجنس، إذ يحتاج الرجال البالغون إلى ما يعادل 1.2 ميليغرام يومياً، في حين تحتاج النساء من 14 إلى 19 وأكثر إلى 1.1 ميلغرام يومياً، الحوامل والمرضعات إلى 1.4 من فيتامين ب 1.

مصادر فيتامين ب1



• المأكولات البحرية: مثل سمك السلمون، السلمون المرقط Trout، التونا، المحار، وبلح البحر.

• البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان، بذور دوار الشمس، الفستق المكداميا Macadamia Nuts.

• البقوليات: مثل الفاصولياء البيضاء والسوداء، اللوبياء، العدس. البازلاء، فول الصويا ومنتجاته.

• الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، خبز الحبوب الكاملة، دقيق الذرة، الكينوا، دقيق الشوفان.

• القرع، الهليون، لحم البقر، التفاح، الزبادي، الدجاج، عصير البرتقال...



فوائد فيتامين ب6 للنساء



• يساهم في عمليات التمثيل الغذائي.

• يحافظ على تناسق العضلات.

• يقلل احتباس الماء في الجسم.

• يساهم في إنتاج مادتي الدوبامين Dopamine والسيروتونين Serotonin اللتين تعتبران من النواقل العصبية في المخ.

• يقي من الإصابة بالاكتئاب، الإحباط والأرق.

• يخفف من حدة العوارض التي تشعر فيها المرأة قبل الطمث.

• يعزز من مناعة الجسم.

• يحقق التوازن الهرموني في الجسم.

• يقلل من الشعور بالغثيان الصباحي، خصوصاً لدى الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

• يمنع تكون الحصى في الكلى.

• يحافظ على توازن ضغط الدم

• يخفف من معدل الكولسترول الضار في الدم.

• يقوي القلب والأوعية الدموية، ويمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

• يعالج مرض الشلل الرعاش أي الباركنسون، كما يعالج حالات الفصام، ويزيد القدرة الإدراكية.

• يمنع حدوث الالتهابات الجلدية وظهور حب الشباب، خصوصاً للبشرة الدهنية.

• يحمي الشفاه من التشقق.

• يمنع الإصابة بمرض الصدفية والإكزيما.

• يقوي الشعر ويمنع تساقطه، كما يخلص فروة الرأس من القشرة.

الآثار الجانبية لنقص فيتامين ب6



• الإصابة بنوبات الصرع Seizures.

• الإصابة بالتهاب الجلد الدهني Seborrheic Dermatitis.

• جفاف وتشقق الشفاه.

• فقر الدم Anemia .

• تعب وإرهاق وعدم القدرة على النوم.

• خدر وألم في الأطراف.

• تقلبات في المزاج وضعف في التركيز.

• يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهابات بصورة متكررة.

الجرعة المناسبة من فيتامين ب 6



عند الإصابة بنقصان فيتامين ب 6 في الجسم، يتم اللجوء إلى مكملات هذا الفيتامين والذي يجب أن يكون تحت إشراف طبي. عادة ما يحدد الطبيب الجرعة اليومية منه بين 5 إلى 25 ملليغرام لمدة عشرين يوماً، حيث تكون الجرعة من 2 إلى 15 ملليغرام للأطفال، للإناث من عمر 14 إلى 18 1.2 ملليغرام، للإناث اللواتي تجاوزن الخمسين 1.5 ملليغرام، للحوامل 1.5 والمرضعات 2 ملليغرام.

مصادر فيتامين ب6



اللحوم: كبد الخروف والدجاج، صدور الدجاج، اللحوم الحمراء، لحم الديك الرومي.

المأكولات البحرية: مثل الماكريل والسلمون.

الفواكه والخضراوات: الموز، البطاطس، البطاطس الحلوة، السبانخ، الأفوكادو، البصل، الجزر...

البيض ومنتجات الألبان: كحليب البقر والقريش...

الحبوب والبقوليات: كنخالة القمح والشوفان.

الخميرة.

الحبوب: كالحمص، العدس وفول الصويا.

المكسرات: كالفستق الحلبي والجوز.

فوائد فيتامين ب 12 للنساء



• يساعد فيتامين ب12 في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم.

• يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

• يقوي الذاكرة.

• يساهم في الوقاية من أمراض العين.

• يعمل على تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى سلاسل الغلوكوز البسيطة التي تستخدمها الخلايا لاكتساب الطاقة، وهذا يساعد على تسهيل عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

• يقي من الإصابة بأمراض القلب، كتصلب الشرايين والجلطات.

• يعزز من صحة جهاز المناعة في الجسم.

• يمنع تكسر وهشاشة الأظافر.

• يحمي الشعر من التقصف والصلع.

• يقي البشرة من الجفاف ويمنحها المظهر النضر والمتوهج، وذلك لقدرة فيتامين ب 12 على تحفيز الدورة الدموية في الجسم.

• يحارب علامات الشيخوخة المبكرة من الخطوط الرفيعة، والتجاعيد.



الآثار الجانبية لنقص فيتامين ب 12 للنساء



• يضاعف من فرص الإصابة بالزهايمر.

• نقص فيتامين ب12 في المراحل الأولى من الحمل يرفع من احتمال الولادة المبكرة، الإجهاض وإصابة المولود بعيوب خلقية.

• يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي الذي بدوره يؤثر على العصب البصري.

• ألم وتنميل في الأطراف.

• تقلبات في المزاج واكتئاب.

• وهن في الجسم، صداع، دوار، صعوبة في التنفس.

• تسارع في نبضات القلب.

• طفح جلدي.

• جفاف وتشقق الشفاه.

الجرعة المناسبة من فيتامين ب 12



تحتاج معظم النساء إلى استهلاك 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يومياً، أما الحوامل 2.4 والمرضعات 2.8 .

مصادر فيتامين ب 12



المأكولات البحرية: كالمحار، الكافيار، سرطان البحر، جراد البحر والأخطبوط.

اللحوم الحمراء.

الحبوب الكاملة: كالقمح والشعير.

البيض، مشتقات الحليب، الألبان والأجبان، لاسيما جبن الموزاريلا، الجبن السويسري وجبن البارميزان.

ملاحظة من "الجميلة": لا ينصح بتناول مكملات فيتامين ب1، ب6 وب 12 دون استشارة طبيب مختص.



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