أسباب دهون الظهر وكيفية التخلص منها

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة للتخلص من دهون الظهر في الجزء العلوي والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعدم تحمل الكربوهيدرات، ومقاومة الإنسولين، وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

قد يؤدي عدم العلاج في الوقت المناسب إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومتلازمة تكيس المبايض والعقم لذا، كيف تتخلصين من دهون الجزء العلوي من الظهر؟

1. تمارين الجزء العلوي من الظهر

يمكنك ممارسة تمارين الظهر لمدة 10 دقائق باستخدام الدمبل والحديد، وتأكدي من الإحماء قبل القيام بهذه التمارين مع الحفاظ على وضعية جيدة، واستنشقي الشهيق والزفير أثناء القيام بالتمارين، وخذي استراحة لمدة 15 ثانية على الأقل بين كل تمرين.

2. كارديو The Fat Out

لحرق الدهون، يجب أيضاً أن تفقدي الوزن الإجمالي. تتضمن تمارين الكارديو تمارين الأيروبيك التي تساعد على تحسين التمثيل الغذائي، وتحسين الحالة المزاجية ويمكنك ممارسة تمارين الكارديو كل يوم لمدة 45 دقيقة على الأقل.

3. خفض السعرات الحرارية

سيساعدك تقليل السعرات الحرارية على خلق توازن فإذا كنت تستهلكين سعرات حرارية أقل، فسوف تساعد جسمك على حرق الدهون المخزنة وتمنعها أيضاً من تراكم المزيد من الدهون.

لكن يجب أن تكوني حذرة مع عدد السعرات الحرارية. يجب أن ترتفع كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها إذا كنت نشيطة. كما أن عدد السعرات الحرارية ليس هو العامل الوحيد. يجب أن تكوني على دراية بما تستهلكينه.

4. استهلكي سعرات حرارية صحية

السعرات الحرارية الجيدة هي السعرات الحرارية التي تستهلكينها من أطعمة مثل الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الخضار والفواكه منخفضة السعرات الحرارية، ولكن يجب أن تكوني حذرة بشأن مؤشر نسبة السكر في الدم لهذه الأطعمة.

قومي بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك وصدر الدجاج منزوع الجلد والفطر والتوفو والفاصوليا والعدس في كل وجبة. يساعد البروتين على زيادة الشبع ويحسن قوة العضلات.

استهلكي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، والأرز الأحمر، والأرز الأسود، والذرة الرفيعة، والشعير، وما إلى ذلك، وهي غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن. الحبوب الكاملة منخفضة السعرات الحرارية تساعد على الشعور بالشبع بسرعة وتجنب آلام الجوع.

5. تعديل نظامك الغذائي

لفقدان دهون الجزء العلوي من الظهر، يجب عليك تعديل نظامك الغذائي قليلاً، واتباع روتين تمرين فعال، وإجراء بعض التغييرات على نمط حياتك. يمكنك القيام بذلك وستلاحظين الفرق في غضون ثلاثة أسابيع.

6-ملء الخزانات بأطعمة صحية

يعد تغيير المطبخ خطوة مهمة أثناء محاولة فقدان الدهون. إذا لم يكن لديك وجبات سريعة في خزانة المؤن، فمن غير المرجح أن تميلي إلى تناولها. تبرعي بالأطعمة التي قد تسبب لك زيادة الوزن. أعيدي ملء الخزانات بأطعمة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.

7. تحققي من مستويات الهرمون لديك

تلعب الهرمونات دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بتوزيع الدهون في الجسم. ترتبط مقاومة الإنسولين ارتباطاً وثيقاً بتراكم دهون الظهر والبطن. استشيري طبيباً لمعرفة ما إذا كانت مستويات الإنسولين لديك أعلى من المعتاد، والتي قد تكون سبب زيادة الوزن المفرطة.

8. لا تستهلكي الوجبات السريعة

الأطعمة غير المرغوب فيها مثل البطاطس المقلية والبرغر والبيتزا والأطعمة المصنعة والأطعمة المعلبة وعصائر الفاكهة والخضروات المعبأة والأطعمة المجمدة تحتوي على مواد مضافة ومواد حافظة وسعرات حرارية مخفية وألوان غذائية ضارة ومُسببة للسمنة. تجنبي استهلاكها بأي ثمن.



المصدر "stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

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