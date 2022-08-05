تعرف على طرق الوقاية من قرح البرد

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القاهرة - سامية سيد - قرح البرد عبارة عن بثور صغيرة حول الفم يسببها فيروس الهربس البسيط، يطلق عليها أحيانًا بثور الحمى، والسلالة الأكثر شيوعًا من الفيروس المسببة لقرح البرد هى فيروس الهربس البسيط 1، ويمكن أن ينتشر عن طريق التقبيل أو مشاركة أوانى الأكل أو حتى مشاركة المناشف، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من قرح البرد، بحسب موقع " hopkinsmedicine".

فيروس الهربس البسيط غير قابل للشفاء لكنه قد يظل كامنًا لفترة طويلة ولا تستمر نوبات قرح البرد أكثر من أسبوعين، ويمكن أن تتسبب الشمس الحارقة أو الرياح الباردة أو البرد أو أى مرض آخر أو ضعف جهاز المناعة فى تفشى فيروس الهربس البسيط.

ما الذى يسبب قرح البرد؟

تحدث قرح البرد بسبب فيروس الهربس البسيط بمجرد أن ينتقل فيروس الهربس البسيط إليك، يمكن أن يتسبب في تفشي قروح البرد.

غالبًا ما تحدث قرحة البرد عن طريق التعرض لأشعة الشمس الحارقة أو الرياح الباردة أو البرد أو أي مرض آخر أو ضعف جهاز المناعة أو حتى الإجهاد.

ما أعراض قرح البرد؟

بعض الناس لا تظهر عليهم أي أعراض مع النوبة الأولى، ويعاني البعض الآخر من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات في الفم وحوله، في حين أن كل شخص قد يعاني من الأعراض بشكل مختلف، وهذه هي الأكثر شيوعًا:

وخز فى الشفتين يشعر به عادة قبل ظهور تقرحات البرد

ظهور بثور صغيرة على الشفاه والفم تتضخم وتنفجر ثم تتقشر

حكة وجفاف وتهيج الشفتين والفم

ألم الشفتين والفم

كيف تعالج قرح البرد؟

لا يمكن علاج قرح البرد، لكن إذا كانت الأعراض شديدة، فقد يساعد العلاج في تخفيف بعض الأعراض. قد يشمل العلاج:

- المراهم الموضعية المضادة للفيروسات

- الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم

- قد تساعد أدوية التخدير الموضعية أو الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض

تستغرق قرح البرد من 1 إلى 3 أسابيع للشفاء.

في المرة الأولى التي تظهر فيها يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع للشفاء، ولكن عندما تعود قرح البرد، فإنها عادة ما تستغرق أسبوعًا للشفاء إذا لم يتم استخدام أي أدوية.

قد تساعد الأدوية المضادة للفيروسات، ولكن يجب أن تبدأ قبل اليوم الثالث أو الرابع من تكون البثور.

لا يُنصح عادةً بمضادات الفيروسات للأشخاص الأصحاء.

هل يمكن منع قرح البرد؟

إذا لم تكن قد أصبت بقرحة البرد مطلقًا، فتجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بقرحة برد نشطة.

إذا كنت مصابًا بقرحة البرد، فيمكنك منع تكرارها أو تقليل عدد مرات تكرارها عن طريق تحديد سبب تفشيها وتجنب مسبباتها.

على سبيل المثال إذا كان التعرض لأشعة الشمس محفزًا، فاستخدم واقي الشمس عندما تكون في الشمس.