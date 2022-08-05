تعرف على مخاطر التدخين السلبى على الأطفال

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يأتى من السيجارة أو السيجار أو الغليون، ويحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مركب كيميائى، ومن المعروف أن 250 مركبا على الأقل تسبب المرض، ويزيد التعرض للتدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأنواع أخرى عديدة من السرطان - بنسبة تصل إلى 30% - ويمكن أن يؤدى إلى انتفاخ الرئة وهو مضر بقلبك، حسبما شر موقع webmd.

ويجعل الدخان الدم أكثر لزوجة، ويرفع نسبة الكوليسترول الضار LDL، ويتلف بطانة الأوعية الدموية، ويمكن أن تجعلك هذه التغييرات أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

مخاطر التدخين السلبى على الأطفال

يتعرض الأطفال بشكل خاص لخطر آثار التدخين السلبي لأن أجسامهم لا تزال تنمو ويتنفسون بمعدل أسرع من البالغين.

تم ربط هذه الحالات بالتعرض للدخان السلبي عند الأطفال:

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)

المزيد من التهابات الجهاز التنفسي (مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوى)

نوبات الربو الشديدة والمتكررة

التهابات الأذن

السعال المزمن

ويعتبر التدخين أثناء الحمل خطيرًا بشكل خاص على نمو الجنين، لأنه مرتبط بالولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ ، والقدرة العقلية المحدودة ، وصعوبة التعلم ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكلما زاد عدد السجائر التي تدخنها الأم، زاد الخطر على طفلها.

كيفية تجنب التدخين السلبى

تجنب التواجد حول الأشخاص الذين يدخنون ، وحاول إقناع من يدخنون من حولك بالإقلاع عن التدخين.

وربما يكون منزلك هو أهم مكان للابتعاد عن التدخين، خاصة إذا كان لديك أطفال، ويمكن أن يساعد إبعاد الأطفال (والكبار) عن التدخين فى تقليل فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى والربو الحاد والسرطان والعديد من الحالات الخطيرة الأخرى.