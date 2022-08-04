شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح يجب اتباعها للسيطرة على مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة شائعة في الوقت الحاضر، تتطلب اتخاذ خيارات صحية، وإذا كنت مصابًا بمرض السكرى، فإن الهدف الأساسى هو إبقاء نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة، بينما لا يوجد نظام غذائى مشترك يصلح للجميع، فهناك القليل من الأشياء التى يجب وضعها فى الاعتبار، وإليك النصائح المفيدة للسيطرة على مرض السكرى وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. زيادة الألياف في نظامك الغذائي

تتضمن إحدى النصائح الأساسية دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، يجب عليك بذل جهود واعية لزيادة الألياف في نظامك الغذائي، تشمل بعض المصادر الشائعة للألياف الحبوب الكاملة والبقول الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

2. كمية ثابتة من الكربوهيدرات

تذكر أن تناول الكثير من الكربوهيدرات كل يوم قد لا يكون مفيدًا لصحتك إذا كنت مصابًا بداء السكري، يمكن أن تؤثر الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم، ويُنصح بتناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات كل يوم على فترات متباعدة خلال اليوم.

3. تناول وجبات صغيرة

قد يعنى كونك مصابًا بالسكرى إحداث تغييرات فى عاداتك الغذائية، قد ترغب فى الاستمتاع بالكثير من الطعام دفعة واحدة، لكن بدلاً من تناول ثلاث وجبات ثقيلة في اليوم، حاول تناول أربع أو خمس وجبات صغيرة.

4. تجنب الأطعمة المكررة

الأطعمة المكررة ليست جيدة لجسمك، يجب أن تتجنب تناول الأطعمة المكررة مثل الأرز الأبيض ، والحلوى ، والمشروبات الغازية ، والشيكولاتة ، والسكر ، والأطعمة الغنية بالدهون.،كل هذه قد يكون لها تأثير سلبي على جسمك.

5. تناول الأطعمة قليلة السكر

يمكنك تناول الفواكه قليلة السكر مثل الفراولة والرمان والجوافة .

6. تضمين البراعم في نظامك الغذائي

تمتلئ البراعم النباتية بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لجسمك، قم بتضمين البراعم في نظامك الغذائي وتناولها كل يوم.

7. الحد من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة

لا تحصل على أكثر من خمسة إلى سبعة في المائة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة (يفضل زيت جوز الهند أو السمن البقري)، وتجنب الدهون المتحولة تمامًا، سيكون من الجيد أن تتحول إلى الدهون الأحادية المشبعة مثل زيت الزيتون أو زيت الخردل أو زيت السمسم أو زيت نخالة الأرز أو زيت الزيتون أو زيت الكانولا.

8. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يجب أن تدمج في النظام الغذائي مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E. تساعد المعادن مثل الزنك والكروم والسيلينيوم والمغنيسيوم على التحكم في اختلالات السكر في الدم.

9 . التمارين الرياضية

اجعل هذا جزءًا من نمط حياتك يجب أن تمارس الرياضة بانتظام لمدة 30-40 دقيقة يوميًا.