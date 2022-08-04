شكرا لقرائتكم خبر عن علاج فرط التصبغ والجفاف.. 8 فوائد صحية لتناول الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس سراً أن التوابل، التى تُستخدم بكثرة فى المأكولات، لها فوائد صحية هائلة، ويعمل بعضها كمضادات للأكسدة وعوامل مضادة للالتهابات بينما يعمل البعض الآخر ببساطة على إزالة أو تحييد آثار المواد السامة فى أجسامنا، أحد هذه التوابل الشعبية هو الكركم الذى يساعد فى علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، مثل الجفاف والاحمرار وفرط التصبغ، بصرف النظر عن ذلك، ستندهش من فوائد الكركم على البشرة، من مكافحة الالتهاب إلى تفتيح الهالات السوداء تحت العينين، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

دعنا نلقى نظرة على بعض فوائد الكركم1. يحارب الالتهابات

يتعرض الجسم للالتهابات بشكل دوري لمحاربة مسببات الأمراض، وفى بعض الأحيان، لا يتعافى الجسم منها ويأخذ الالتهاب منعطفًا مزمنًا، ويحتوى الكركم على الكركمين، وهو عامل نشط بيولوجيًا، ويحارب الالتهابات ويمنع أيضًا أمراض القلب.

2. يعالج حب الشباب

أظهرت دراسة أن منتجات ومكملات الكركم أو الكركمين، قد توفر فوائد علاجية لصحة الجلد، حيث يعتبر الكركمين مركبا مضادا للالتهابات ومضادا للبكتيريا ومضادا للأكسدة، ويمكن أن يساعد في علاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الجلد، بما في ذلك حب الشباب.

3. يقلل من علامات الشيخوخة

يساعد هذا الجذر الذهبي في تقليل التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة وتعزيز مرونة الجلد.

4. يمنع حروق الشمس

يحمي الكركم من أضرار أشعة الشمس بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة وتفتيح البشرة.

بصرف النظر عن العناية بالبشرة، إليك الفوائد الأخرى للكركم:

5. يخفف الألم

غالبًا ما يطلق على الكركم مسكن طبيعي للألم، ويمكنه أيضًا المساعدة فى التئام الجروح والكدمات الناتجة عن الحروق، يعمل الكركمين عن طريق خفض مستويات الإنزيمات المسببة للألم في الجسم.

6. يعالج التهاب المفاصل

يعانى الكثير من الناس من التهاب المفاصل وتساعد المركبات المضادة للالتهابات الموجودة فى الكركم بشكل كبير فى تخفيف الألم.

7. يزيل سموم الكبد

يمكن أن يساعد الكركم أيضًا فى إزالة العوامل السامة من الكبد، وبالتالي تأخير تلف الكبد.

8. يساعد في محاربة الاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن تناول الكركم بانتظام يمكن أن يحافظ بشكل فعال على الاكتئاب تحت السيطرة.