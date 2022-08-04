شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة عالية المعالجة يسرع تدهور الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن يرتبط بمعدل أسرع للتدهور المعرفى، ومن أمثلة الأطعمة عالية المعالجة الوجبات الجاهزة ووجبات الميكروويف المجمدة والشعرية سريعة التحضير، بحسب موقع foxnews.

وقدم الباحثون نتائج الدراسة في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما قاموا بفحص النظم الغذائية والإدراك لأكثر من 10 آلاف من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في البرازيل.

وفحصت الدراسة المشاركين لمدة تصل إلى 10 سنوات وشملت الرجال والنساء.

ووجدت الدراسة أن البالغين الذين تناولوا أكثر الأطعمة عالية المعالجة كان لديهم انخفاض أسرع بنسبة 25% فى "وظيفتهم التنفيذية" وهى قدرتهم على التخطيط والتنفيذ والعمل من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المصنعة.

ووجدت دراسة حديثة أخرى نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب على موقع Science News، أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالخرف.

الأطعمة عالية المعالجة هي الأطعمة التي تحتوي على القليل من المكونات الكاملة وغالبًا ما تحتوي على نكهات أو ألوان أو إضافات أخرى، ويشمل ذلك الخبز الأبيض والبسكويت والمقرمشات والآيس كريم والحلوى والهوت دوج والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المقلية واللحوم المصنعة الأخرى.

وقالت كلوديا سوموتو مؤلفة الدراسة: "بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية، وبغض النظر عن كمية الطعام الصحي الذي تحاول تناوله، فإن الطعام فائق المعالجة ليس جيدًا لصحة دماغك وإدراكك".