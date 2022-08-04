النظام الغذائي للنقرس: الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها

بيروت - نادين محمد - يعد مرض النقرس من الأمراض المؤلمة والتي تقلل من نطاق الحركة ويمكن أن يجعل القيام ببعض المهام البسيطة أمراً صعباً. وفي الوقت الذي يمكن أن تعطي الأدوية راحة مؤقتة، إلا أنها ليست حلاً دائماً. إذا كنت تريدين حلاً طويل الأمد للنقرس، فيجب أن تأكلي جيداً.

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض البوليك. هذا هو السبب في التوصية بالوجبات الغذائية التي تحتوي على كميات منخفضة من حمض اليوريك.

ما هو النقرس؟

إليك كيف يساعد النظام الغذائي منخفض في حمض اليوريك في علاج النقرس وأهم الأطعمة التي يجب تناولها، والاخرى التي يجب تتجنبيها تماماً، وتلك التي يمكنك تناولها بكميات محدودة.

قائمة أغذية النقرس

الخضار - السبانخ، والهليون، والقرنبيط، والبروكلي، والجزر، والشمندر، والبازلاء الخضراء، والبطاطس، والكرنب الأخضر.

الفواكه - الكرز والفراولة والتوت والليمون والليمون والجريب فروت والبرتقال والأناناس والكمثرى والكليمنتين

البروتينات - بروتينات من جميع أنواع الخضروات مثل فاصوليا البينتو والبقوليات الأخرى



الكربوهيدرات - المعكرونة والدقيق الأبيض والخبز

الحبوب - الأرز والكسكس والكينوا

المشروبات - الماء وعصير الليمون الطازج وعصير الكرز الطازج واللبن والشاي والقهوة

أخرى - المكسرات والبقدونس وبذور الكتان وخل التفاح

خطة النظام الغذائي منخفضة حمض اليوريك

الصباح الباكر

7:00 - 7:30 صباحاً

كوب ماء مع ملعقة صغيرة خل تفاح + 3 حبات لوز منقوع

إفطار

8:15 - 8:45 مساءً

خيارات:

وعاء متوسط الحجم كينوا + كوب قهوة.

خبز أبيض مع زبدة الفول السوداني والتوت + كوب عصير جريب فروت.

بيضة مسلوقة أو مخفوقة + خبز + كوب عصير برتقال طازج.

وجبة خفيفة منتصف الصباح

10:30 - 11:00 صباحاً

نصف كوب كرز

غداء

12:30 - 1:00 مساءً

خيارات:

سمك السلمون المخبوز 3 شرائح بدون جلد وبعض شرائح من البروكلي.

سلطة الخضار الورقية الخضراء.

زبادي قليل الدسم مع رشة قرفة.

وجبة خفيفة مسائية

4:00 - 4:30 مساءً

خيارات:

كوب شاي أخضر + 2 جوز

كوب عصير كرز / أناناس

وجبة عشاء

7.00-7: 30 مساء2 أوقية دجاج مشوي مع الهليون والبطاطا المهروسة.

نصائح لمرضى النقرس

-احرصي دائماً على تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة قبل الخروج.

-يعتبر الشاي الأخضر رائعاً لتناول وجبة خفيفة في المساء؛ لأنه يساعد على التخلص من جذور الأكسجين الضارة ويقلل من الالتهابات.

إذا كان لديك حساسية تجاه أي من الأطعمة المدرجة في خطة النظام الغذائي، فإليك الأطعمة التي يمكنك استبدالها بها.

بدائل لأطعمة ممنوعة

لذلك، لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها، مما يجعل اتباع خطة النظام الغذائي هذه سهلة للغاية.

خل التفاح البديل عصير الليمون.

الكينوا البديل 3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

قهوة البديل شاي أخضر.

خبز أبيض البديل خبز بني.

زبدة الفول السوداني البديل زبدة بذور الكتان.

توت البديل فراولة.

عصير جريب فروت البديل عصير برتقال.

البيض البديل 3 حبات فطر متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح ومقلية.



عصير برتقال البديل عصير أناناس أو عصير ليمون.

الكرز البديل توت أو فراولة.

سمك السلمون البديل 2 أوقية دجاج.

بروكلي البديل سبانخ.

سلطة الخضار الورقية الخضراء البديل شوربة الخضار الصافية.

حمص البديل 3 ملاعق كبيرة شوربة عدس أصفر.

شاي أخضر البديل قهوة.

عصير كرز البديل عصير فراولة.

عصير أناناس البديل عصير برتقال.



الهليون البديل السبانخ.

البطاطا المهروسة البديل البازلاء الخضراء والبروكلي المهروسة.

مكرونة البديل أرز بسمتي.

المصدر :stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب قبل الألتزام بهذه النصائح .

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