شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حصوة فى الكلى.. نظام غذائى يمنع الإصابة بحصوة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن هناك نظاماً غذائياً قد يساعد فى منع الإصابة بحصوات الكلى، خاصة إذا كان الشخص يعانى من حصوات فى الكلى، بحسب موقع "Health".

وتشمل الركائز الأساسية لهذا النظام الغذائى تناول الكثير من الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم، بالإضافة إلى حصص قليلة من منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا، للحصول على ما يكفى من الكالسيوم.

وكذلك تناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم ويجب تضمين الموز والبرتقال والجريب فروت والمشمش والفطر والبازلاء والخيار والكوسا والبطيخ.

وللوصول إلى هذه التوصيات استخدم باحثون من Mayo Clinic بيانات من الاستبيانات التي أكملها مرضى حصوات الكلى بين عامي 2009 و2018.

وقارن الفريق الوجبات الغذائية لـ411 شخصًا كان لديهم بالفعل أول حصوات فى الكلى ومجموعة مراقبة من 384 فردًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جون ليسكي، مدير من مركز أوبراين لأبحاث أمراض المسالك البولية في Mayo Clinic "خلال فترة تزيد قليلاً عن أربع سنوات من المتابعة، كان 73 مريضًا في الدراسة يعانون من حصوات الكلى المتكررة".

وأشار الباحثون إلى أنه فى حين أن المرضى قد لا يكونون على استعداد لتعديل نظامهم الغذائي قبل ظهور حصوات الكلى الأولى، فمن الأرجح أن يفعلوا ذلك لمنع تكرارها.

وتتضمن إحدى النصائح الرئيسية حول تجنب حصوات الكلى المتكررة شرب الماء نحو تسعة أكواب من الماء يوميًا.