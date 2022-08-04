شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات الأكل يمكن أن تبدأ فى عمر 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن المزيد من الأطفال الصغار قد يعانون من اضطرابات الأكل أكثر مما كان يعتقد سابقًا، وأوضح الباحثون أن اضطرابات الأكل يمكن أن تبدأ في سن 9 سنوات.

وأفاد الباحثون أن البيانات حول ما يقرب من 12 ألف طفل أمريكى تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، والتى تم جمعها كجزء من دراسة وجدت أن 5% منهم كانوا يعانون من الشراهة عند تناول الطعام، بينما اتخذ 2.5% آخرون إجراءات لتجنب زيادة الوزن.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأولاد معرضين لخطر اضطراب الأكل مثل الفتيات بناءً على النتائج.

وقال الباحث الرئيسي ستيوارت موراي، مدير برنامج اضطرابات الأكل في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا: "نميل إلى الاعتقاد بأن اضطرابات الأكل تصيب الفتيات في الغالب، لكن هناك المزيد من البيانات التى تظهر أن الأولاد يعانون بنفس القدر".

وحلل فريق البحث البيانات التى تم جمعها بين عامى 2016 و2018 كجزء من دراسة التطور المعرفى لدماغ المراهقين، وهى أكبر دراسة طويلة المدى لتطور الدماغ وصحة الأطفال فى الولايات المتحدة.

بدلاً من دراسة اضطرابات الأكل الكاملة، نظر الباحثون فى سلوكيات الأكل المضطرب التى تشير إلى الخطر المستقبلى للإصابة بأعراض أكثر حدة فى وقت لاحق من الحياة.

وتضمنت هذه السلوكيات الإفراط فى تناول الطعام والقىء للتحكم فى الوزن وسلوكيات مثل ممارسة الرياضة أو تقييد السعرات الحرارية لمنع زيادة الوزن.

وأظهرت النتائج أن الأطفال فى سن البلوغ واجهوا مخاطر متزايدة من هذه السلوكيات، كما هو الحال مع الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى (مؤشر كتلة الجسم ، وهو مقياس للدهون في الجسم على أساس الطول والوزن).