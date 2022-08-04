9 أطعمة لحرق الدهون وفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - يعد تناول الأطعمة الحارقة لفقدان الوزن طريقة ممتازة للتخلص من بعض الكيلوجرامات بشكل طبيعي. وتشمل هذه الأطعمة سواء كانت عالية أومنخفضة السعرات الحرارية على الألياف الغذائية، والتي يقال أنها تسد الشهية وتزيد من الشعور بالشبع.

يمكن تناول الأطعمة مثل الشاي الأخضر والموز والأفوكادو والعنب البري وتوت الغوجي والبذور والعدس والفلفل الحار، والتي لها أيضاً خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

لذلك، قد تفيد أيضاً صحتك بطرق أخرى بصرف النظر عن مساعدتك على تخسيس الوزن.

يجب عليك أيضاً اتباع أسلوب حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة والتأمل، للحصول على نتائج فعالة.

1. حليب كامل الدسم

كوب واحد من الحليب كامل الدسم يحتوي على 146 سعرة حرارية. تشير الأدلة العلمية الجديدة إلى أن الحليب كامل الدسم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، ويزيد الحليب كامل الدسم أيضاً من حساسية الإنسولين والتمثيل الغذائي.

2. الكينوا

الكينوا عبارة عن حبة صغيرة يوصَى بها بشدة لمن يحاولون إنقاص الوزن. نصف كوب من الكينوا يحتوي على 114 سعرة حرارية فقط ويملؤك لمدة ساعتين على الأقل.

3. البروكلي

إذا كان هناك طعام واحد يمكن أن يحميك من زيادة الوزن وأمراض القلب والشيخوخة والسرطان، فهو البروكلي الذي يعد غنياً بالألياف الغذائية، مما يزيد من مستويات الشبع لديك. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل مستويات السموم والالتهابات.



4. الأرز البني

نصف كوب من الأرز البني يحتوي على 108 سعرات حرارية. وجد العلماء الكوريون أن تناول الأرز البني بانتظام أدى إلى انخفاض محيط الخصر لدى مرضى السكري من النوع 2 .

ويعد قشر الأرز البني مصدراً جيداً للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تطهير القولون وتحسين الهضم. نتيجة لذلك، يزداد معدل الأيض، وفقدان الوزن دون الشعور بالجوع طوال الوقت.

5. البيض

يعتبر البيض مصادر كبيرة للبروتين والفيتامينات مثل فيتامين A و Bو Cو Dو Eو Kوالمعادن مثل الحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة .

تحتوي بيضة أو بيضتان كاملتان على حوالي 78-156 سعرة حرارية. يساعد تناول البيض في وجبة الإفطار على إعادة شحن طاقتك على مدار اليوم، ويمنعك من تناول الوجبات السريعة، ويحسن أيضاً وظائف عقلك. تساعد الفيتامينات الموجودة في البيض على أداء وظائف الجسم بشكل أفضل.

6. القرفة

القرفة لها تأثير مباشر على جلوكوز الدم ودهون الدم ومستويات الإنسولين. وجد الباحثون أن تناول 500 ملغ من مستخلص القرفة يزيد من حساسية الإنسولين، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار.

7 الشوفان

الشوفان إفطار صحي أكثر شيوعاً يحتوي على 109 سعرات حرارية فهو مليء بالألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويتم هضم هذه الكربوهيدرات المعقدة ببطء، لذلك تظل مستويات السكر في الدم مستقرة.

للحصول على الفوائد الكاملة للشوفان لفقدان الوزن، من المهم تجنب تناول الشوفان بمفرده يمكن أن يساعد تناول البروتين والدهون الصحية مع الشوفان في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

8. البطاطا الحلوة

تحتوي حبة بطاطا متوسطة الحجم مسلوقة على 112 سعرة حرارية. تحتوي البطاطا الحلوة المسلوقة مع القشرة على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي محملة بالألياف الغذائية والفيتامينات A و C ومعادن الكالسيوم والحديد.

9. بذور الحلبة

تعد بذور الحلبة من أكثر الأطعمة فعالية لفقدان الوزن. إنها تعمل من خلال تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك، ومنع تراكم الدهون، وزيادة حساسية الإنسولين، وتحسين نشاط مضادات الأكسدة يمكنك نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء. يصفى ويشرب الماء أول شيء في الصباح.



المصدر : StyleCraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

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