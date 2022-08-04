فوائد تناول تفاحة واحدة يومياً لرشاقتكِ

بيروت - نادين محمد - التفاح واحد من الفواكه اللذيذة التي يحبها الجميع، ولكن علاوة على مذاقه الرائع، فهو يتمتع بخصائص عديدة لا سيما في عالم الرشاقة، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحسّن من نشاط الجسم، ومضادات الأكسدة التي تساعد في عملية تخسيس الوزن، وغيرها من العناصر المفيدة، ولهذا إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية، فننصحكِ بأن يُصبح التفاح جزء أساسي من نظامكِ الغذائي، إذ يمكنكِ تناول تفاحة واحدة يومياً، لفوائدها الصحية العديدة نقدّمها لكِ في هذا المقال.

التفاح يشجع على فقدان الوزن

أثبتت الكثير من الأبحاث أن تناول التفاح يساعد في إنقاص الوزن، فهو غني بالألياف والماء، مما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة، كما ينصح الأطباء بتناول التفاح قبل الوجبات لأنه يساعدكِ على الشعور بالشبع بشكل أسرع، ويقلل من استهلاك السعرات الحرارية، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يتناولون شرائح التفاح في بداية وجباتهم استهلكوا حوالي 200 سعرة حرارية أقل في اليوم.

يوفر مجموعة من العناصر الغذائية لرشاقتكِ

تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على حوالي 95 سعرة حرارية فقط، وتحتوي على أربعة غرامات من الألياف و 14% من النسبة المُوصى بها يوميًا لفيتامين سي، كما أنها مليئة بالبوليفينول، ومضادات الأكسدة، التي تحسّن نشاط الجسم، وتجنّبكِ الشعور بالتعب والإرهاق عند اتباع حميتكِ الغذائية، وتباعاً فهي تعزز فقدان الوزن.

التفاح يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2

بالطبع جميعنا نحرص على الحفظ على معدّل السكر الطبيعي في الجسم، والوقاية من خطر الإصابة بأمراض السكر التي تعتبر السمنة أحد أهم أسبابها، ولهذا يعتبر التفاح من الفواكه التي تحمي من خطر الإصابة بهذا المرض.

فقد يجعل المحتوى العالي من مادة البوليفينول الموجودة في التفاح علاجًا جيداً إذا كنتِ تحاولين مراقبة مستوى السكر في الجسم، أو تعانين مثلاً من حساسية الأنسولين، وبطء عملية الهضم، كما أنه يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لا يحتوي على التفاح.

للحفاظ على الصحة والرشاقة، لا بد أن تعتمدي الأطعمة التي تحافظ على صحة ونشاط القلب، ويساعدكِ التفاح في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان، كما يساعد التركيز العالي من مركبات الفلافونويد في التفاح على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحسين نشاط الدورة الدموية.

قد تزيد مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح، وخاصة الكيرسيتين، من القدرة على التحمل أثناء ممارستكِ للتمرينات، كما أنه يقلل التورم والإحساس بالألم الموجود في العضلات، بعد يوم طويل في التمرين، حيث يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات.

المصدر: fitness and wellness news

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