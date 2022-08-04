شكرا لقرائتكم خبر عن العسل لإنقاص الوزن.. 5 وصفات تساعدك فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يحاول شخص ما إنقاص الوزن، فإنه يجرب كل الطرق، بما فى ذلك الطعام والتمارين الرياضية وعدد السعرات الحرارية وأشياء أخرى كثيرة، لكن إن الشىء الوحيد الذى لا يفعله الكثير من الناس هو تناول العسل، وفقا لدراسة نشرت فى الكلية الأمريكية للتغذية، يمكن للعسل أن يقلل الشهية، قد يؤدي تناول العسل قبل النوم مباشرة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها خلال ساعات النوم الأولى، ومن المعروف أنه غنى بالفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون الجيدة، إذا كنت ترغب في إضافة العسل إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، فإليك بعض الوصفات التي يمكنك تجربتها، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

5 وصفات للعسل للتنحيف: 1. ماء القرفة بالعسل

العسل يساعد في إنقاص الوزن وكذلك القرفة واحدة من أصح التوابل، لها خصائص مضادة للميكروبات والطفيليات، يحسن حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي وكذلك ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

2. العسل والثوم

قد يبدو هذا المزيج غريبًا بعض الشيء ، لكن فوائده الصحية يمكن أن تفعل المعجزات لجسمك، للثوم طعم حاد قد لا يتمكن الشخص من تناوله كما هو لكن عندما تخلطه مع بعض العسل يصبح لذيذًا، يمكنك مزج العسل والثوم في بعض الماء الدافئ والاستمتاع به.

3. ماء العسل والليمون

هذه واحدة من أكثر الوصفات شيوعًا، ما عليك سوى مكونين وبعض الماء لهذا الغرض، يمكن للشخص الاستمتاع بهذا المشروب في أي وقت من اليوم رغم ذلك ، نقترح عليك تناوله مرة واحدة يوميًا في الصباح.

4. الحليب والعسل

إذا كنت تحب الحليب فحاول شربه مع ملعقة كبيرة من العسل العضوي للمساعدة في إنقاص الوزن.7.69 جرام من البروتين يشكلون كوبًا واحدًا من الحليب كامل الدسم، يمكن أن يعزز استهلاك الحليب عملية التمثيل الغذائي، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، ويقلل من دهون البطن ، ويخفض ضغط الدم.

5. الشاي الأخضر والعسل

يمكنك إضافة القليل من العسل إلى كوب الشاي الأخضر والاستمتاع بالفوائد الصحية لكليهما، عند إضافة العسل إلى نظامك الغذائي ، تأكد من تناوله باعتدال.