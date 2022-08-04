شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المثانة.. تعرف على أعراضه وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان المثانة من أخطر أنواع السرطانات الأكثر انتشارا فى الفترة الأخيرة، لأن سرطان المثانة يظهر بنسبة كبيرة فى مرحلة متأخرة بعد الإصابة به، وتـبدأ الأعراض عند ملاحظة وجود دم بالبول حتى وإن ظهر بشكل متقطع أو على فترات، ويجب الامتناع عن التدخين لأنه أحد أكبر المسببات للإصابة بسرطان المثانة.

وتعتبر المثانة هى المسئولة عن تجميع البول الذى تنتجه الكليتان حتى يتم إخراجه من الجسم، ولم يتم التعرف حتى الآن عن السبب الرئيسى للإصابة بسرطان المثانة، وأكدت بعض الدراسات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء، ولكن تزاد نسبة الإصابة أيضا عند التقدم بالعمر.

أعراض الإصابة بسرطان المثانة

1- كثرة التبول أثناء النوم.

2- وجود ألم أثناء التبول ومصاحب له بعض الدماء.

3- فقدان الشهية.

4- تورم القدمين والشعور المستمر بالتعب.

5- ألم بالعظام.

6- شعور بألم أسفل البطن.

المضاعفات التى يسببها سرطان المثانة

1- احتباس البول.

2- تضخم الكليتين.

3- بعض المشاكل الجنسية عند الرجال مثل ضعف الانتصاب، وعند النساء ضيق بالمهبل.

4- سلس البول.

الوقاية وطرق العلاج من سرطان المثانة

يجب زيارة الطبيب عند الشعور بألم أسفل البطن ووجود دماء مصاحب للبول أو الشعور باحتباس بالبول، يجب عمل الأشعة والتحاليل اللازمة على فترات متواصلة، وعند التأكد بالإصابة يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحى فورا واستئصال الورم أو جزء من المثانة، ويتم تغير مسار البول إذا تم استئصال المثانة، ويتم العلاج الكيميائى أو الإشعاعى بعد الجراحة حسب الحالة، والمتابعة مع الطبيب المعالج، ويجب اتباع نظام غذائى صحى، والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة وشرب سوائل بكميات كبيرة.