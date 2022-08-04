شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل الروماتويدى عند الشباب.. تعرف على العلامات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدى ليس مرتبطاً فقط بالشيخوخة وتقدم العمر لكنه يمكن أن يحدث أيضاً فى الشباب والذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة وأسباب ألم التهاب المفاصل الروماتويدى عند الشباب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدى هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذى يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، ما يؤثر على العديد من المفاصل والصحة العامة، وهذا هو السبب في أنه يُعرف أيضًا بأنه اضطراب التهابي مزمن، يمكن أن يدمر مجموعة متنوعة من الأعضاء بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

عادة ما تتم برمجة نظام المناعة لدينا لحمايتنا من مسببات الأمراض الغريبة، مثل البكتيريا والفيروسات.

في حالة أمراض المناعة الذاتية والتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يفشل الجهاز المناعي في التعرف على خلايا الجسم السليمة على حقيقتها ويخطئ في فهمها وبالتالي يطلق مواد كيميائية التهابية تهاجم تلك الخلايا والأنسجة السليمة.

في التهاب المفاصل الروماتويدي يهاجم جهازك المناعى الغشاء الزليلى، وهو النسيج المبطن حول المفصل الذي ينتج سائلًا يساعد المفاصل على العمل بسلاسة وهذا يؤدي إلى التهاب، ما يسبب إيلامًا وألمًا وانتفاخًا، ما يجعل من الصعب تحريكها.

في حين أن الباحثين لم يؤكدوا سبب حدوث التهاب المفاصل الروماتويدي على الإطلاق، فإنهم يعتقدون أنه مرتبط بجينات معينة.

ووفقًا لـ مايو كلينك "على الرغم من أن جيناتك لا تسبب بالفعل التهاب المفاصل الروماتويدى، إلا أنها قد تجعلك أكثر عرضة للتفاعل مع العوامل البيئية - مثل العدوى ببعض الفيروسات والبكتيريا - التى قد تؤدى إلى ظهور المرض".

وعلى الرغم من عدم وجود علاج محتمل إلا أن هناك العديد من العلاجات المتاحة لكن للمضى قدما في العلاج يجب أولا تحديد الأعراض.

التهاب المفاصل وألمها وتيبسها

التهاب المفاصل الروماتويدي يهاجم بطانة المفاصل، ما يسبب الألم والتورم الذى يؤدى تدريجياً إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل.

ومع ذلك، في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل الرثياني، قد لا يعاني الأشخاص من أى احمرار أو تورم، لكن قد يعانون من الألم والحنان.

بعض الأعراض التى يجب ملاحظتها هى كما يلى:

- آلام المفاصل أو إيلامها أو انتفاخها أو تصلبها الذى يستمر لمدة ستة أسابيع أو أكثر.

- تصلب الصباح الذى يستمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

- يتأثر أكثر من مفصل.

- عادة ما تتأثر المفاصل الصغيرة (الرسغين ومفاصل معينة في اليدين والقدمين) أولاً.

- تتأثر نفس المفاصل على جانبى الجسم.

الإرهاق والحمى وفقدان الشهية

بصرف النظر عن العلامات التقليدية لالتهاب المفاصل الروماتويدى، مثل آلام المفاصل والتورم، قد يعاني الفرد المصاب من التعب بسبب استجابة الجسم للالتهاب.

ويعتقد الخبراء أن التعب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدى يختلف عن التعب العام، فهو شعور شديد الألم ومنهك وغير متوقع.

علاوة على ذلك تعد الحمى المنخفضة الدرجة أيضًا أحد الأعراض النادرة لمرض التهاب المفاصل الروماتويدى، يحدث هذا عندما يتسبب الجسم في التهاب شديد في المفاصل.

ونتيجة للألم والتعب والحمى، قد يفقد الشخص شهيته أيضًا، ما يؤدى إلى فقدان الوزن هذا هو الوقت الذى يجب أن تتحدث فيه مع طبيبك وتفحص نفسك وتعالج على الفور.