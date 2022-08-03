شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد المضغ ببطء فى التحكم بالوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن المضغ البطيء يساعد في منع زيادة الوزن لأنه يزيد من استهلاك الطاقة أثناء الهضم، ويقول الخبراء إن السبب فى ذلك هو أنك تأكل بمزيد من اليقظة والانتباه، وتضبط نفسك وفقًا لإشارات الامتلاء، حتى لا تفرط في تناول الطعام.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلةScientific Reports ، صلة بين التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي والمضغ، وفقا لما نشره موقع healthyfood.

والتوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي هو إنفاق الطاقة عن طريق الحرارة بعد تناول الطعام، ويعتقد أن تعزيزها يؤدي إلى فقدان الوزن، ووجد الباحثون أن الأكل البطيء والمضغ الشامل لا يزيدان من التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي فحسب بل يعززان أيضًا الدورة الدموية في البطن.

ويقول المؤلف المشارك Naoyuki Hayashi إن الفارق فى إنفاق الطاقة ضئيل لكنه سيزيد عبر الوجبات اليومية، وقد يكون أداة أخرى للمساعدة في جهود الوقاية من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، ووجدنا أن التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي أو إنتاج الطاقة يزداد بعد تناول وجبة ، ويزداد مع مدة كل تحفيز للذوق ومدة المضغ، وأظهرت دراسات سابقة أن نقص التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي قد يعرض الناس للسمنة ، لكن الأدلة متضاربة.

كيف تمضغ ببطء؟

عندما تأكل ، تخلص من أي مشتتات وانتبه إلى الوجبة بكل حواسك.

انظر إلى الوجبة وتعرف على الألوان، وشم رائحة الطعام ولاحظ الملاحظات المختلفة التي يمكنك اكتشافها.

عند تناول قضمة، اشعر بقوام الطعام وانتبه إلى مذاقه، هل هي مقرمشة أم رطبة أم صلبة أم طرية أم مطاطية و كيف يتغير القوام وأنت تمضغ و تعرف على عدد طبقات النكهة التي يمكنك تحديدها، وهل هو حلو أم حامض أم حار أم مالح أم هل تتغير النكهات وأنت تمضغ.

أثناء تناول الطعام، انتبه لكيفية تغير إشارات الجوع إلى الشبع، و لاحظ كيف يجعلك الطعام تشعر وعندما تبدأ في الشعور بالشبع توقف.