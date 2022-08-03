شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب النعاس.. 6 أدوية يجب تجنبها فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تناول الدواء فى الوقت الخطأ هو الفرق بين يوم مثمر ويوم تريد فيه النوم فقط، ويمكن للعديد من الوصفات الطبية أن تجعلك تشعر بالنعاس، وأن أخذها أول شىء فى الصباح الباكر ليس هو أفضل فكرة إذا كنت ترغب فى الاستمتاع بيومك أو إنجاز أى شىء، وفقا لخبراء الصحة الذين شرحوا الأدوية التى يجب تجنبها فى الصباح، بحسب ما نشره موقع eatthis.

6 أدوية يجب تجنب تناولها فى الصباح1 - أدوية ضغط الدم

قال ميثيلي تشوندورو، طبيب متخصص في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، ينخفض ​​ضغط الدم بشكل طبيعي في المساء بين المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد لا يكون هناك انخفاض في الليل، لذلك فإن تناول أدوية ضغط الدم مرة واحدة في اليوم في المساء يسمح بحدوث تراجع يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية، لذا ينصح الأطباء بتناوله فى الليل.

2 - أدوية الحساسية

مضادات الهيستامين تستخدم لعلاج الحساسية، إذا كنت تتناول هذه الأدوية كل يوم، فمن الأفضل تناولها قبل النوم لأنها قد تجعلك تشعر بالنعاس الشديد، تجنب تناولها في الصباح، لأنها قد يضعف قدرتك على القيادة أو العمل أثناء النهار.

3 - مكملات الميلاتونين لتحسين النوم

الميلاتونين هو هرمون ينتجه الدماغ استجابة للظلام لتعزيز النوم، ويتم استخدامه كمكمل لعلاج اضطرابات النوم، وكذلك تجريبياً بالاشتراك مع العلاج الكيميائي أو الإشعاعي في مرضى الأورام الصلبة، لكن لا ينبغي تناوله في الصباح لأنه يسبب النعاس والارتباك.

4 - أدوية تحتوى على التريبتوفان

L-Tryptophan هو حمض أميني أساسي موجود في اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، وقد تم استخدامه كعلاج طبيعي للقلق والأرق والصداع النصفي، ويرتبط تناوله بأعراض الدوخة والدوار والنعاس لذا يجب تناوله فى الصباح.

5 - أدوية الكوليسترول

أوضح الدكتور شوندورو: "يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى الإصابة بأمراض القلب، كما أن الأدوية الخافضة للكوليسترول تقلل من هذا الخطر، نظرًا لأن إنتاج الكوليسترول أعلى في الجسم ليلاً، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول تكون أكثر فاعلية إذا تم تناولها في وقت النوم.

6 - الناردين

هي عبارة عن نبات معمر يستخدم خلاصة جذره كمكمل غذائي لعلاج الأرق والقلق والاكتئاب ومتلازمة تململ الساق ومتلازمة ما قبل الحيض، ويجب تناوله قبل النوم لأنه مرتبط بالدوار، النعاس وقلة التركيز.