شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تدل على وجود مشكلة فى الجهاز المناعى.. منها تأخر التئام الجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا، تأثرت حياتنا بشكل كبير جسديًا وعقليًا، ورغم أن العديد ممن أصيبوا بالمرض شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مستوى المناعة، إلا أن الجميع سعى لتعزيز مناعته، وفى هذا التقرير نتعرف على مؤشرات شائعة يظهرها جسمك تدل على وجود مشكلة فى جهاز المناعة، وفقا لموقع healthsite.

مؤشرات شائعة يظهرها جسمك تدل على وجود مشكلة فى جهاز المناعةدائم الشعور بالتعب:

التعب والإعياء جزء من الحياة، فنشعر بالتعب بعد الكثير من الأعمال المنزلية التي تستغرق يومنا بأكمله، لكن هذا يختلف عن التعب الذى تشعر به عندما تستيقظ أو تعود من فترة راحة أو عطلة، هذا الشعور المستمر بالخمول هو علامة على ضعف المناعة، وتحتاج مستويات الطاقة المنخفضة المستمرة إلى فحص شامل من الأطباء.

التوتر والقلق:

لا بأس أن تشعر بالتوتر أحيانًا بسبب موقف ما، لكن إذا أصبح حدثًا متكررًا مع مستوى عالٍ من التوتر والقلق طوال الوقت، فهذا مؤشر واضح على وجود خطأ في المناعة، عندما تشعر بالتوتر ، فإنه يؤثر على الخلايا الليمفاوية في الجسم التي تحمي الجسم من العدوى، لذلك إذا انخفض مستوى الخلايا الليمفاوية بشكل كبير بسبب الضغط النفسى العالي ، فهذا يجعلك عرضة للضعف جهاز المناعة.

تكرار البرد والسعال:

كلما تغير الموسم، من المحتمل أن نمرض بالبرد والسعال والحمى، ويمنعه نظام المناعة القوي عن طريق مكافحة الالتهابات، لكن إذا كانت مناعتك ضعيفة وكانت فترة التعافي أكثر من 10-12 يومًا، فإن الجهاز المناعي لا يعمل بشكل صحيح.

تأخر التئام الجروح:

يستغرق جسمنا وقتًا للشفاء من الجروح والحروق ومقدار الوقت الذي يستغرقه يشير إلى صحة جهاز المناعة، لذلك إذا تأخر الشفاء ولم يتمكن الجلد من التجدد بالسرعة الكافية، فإن المناعة في الجسم لا تعمل بشكل صحيح.

مشاكل الجهاز الهضمي الدائمة:

تعتبر مشاكل البطن أيضًا علامة على ضعف جهاز المناعة، يلعب الجهاز الهضمي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مناعة الجسم، وإذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر أو اضطراب المعدة، فهذا دليل على وجود بكتيريا غير صحية في الأمعاء وضعف جهاز المناعة.