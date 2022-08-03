شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات خطيرة تؤكد تلف الكبد.. أبرزها تورم الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسئول عن إزالة السموم من الدم واستقلاب الدهون والكربوهيدرات، وإنتاج المواد الأساسية التى تسمح لأجزاء الجسم الأخرى بالعمل، إذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك فى مشاكل صحية خطيرة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف علامات خطيرة تدل على تلف الكبد، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - التورم

احتباس السوائل هو أكثر الأعراض شيوعًا لتلف الكبد، ويعاني منه نحو 50% من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهو أشد أشكال أمراض الكبد، حيث تحل الأنسجة الندبية محل أنسجة الكبد السليمة، يمكن أن يسبب احتباس السوائل تورمًا فى ذراعيك أو ساقيك أو بطنك، يحدث هذا عندما لا يعود الكبد قادرًا على إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة، يمكن أن يتراكم هذا السائل المتسرب في الكاحلين والساقين والبطن، ما يسبب تورمًا مؤلمًا.

2 - اصفرار العينين أو الجلد

اليرقان - اصفرار العينين أو الجلد - هو علامة أخرى شائعة لتلف الكبد، يحدث ذلك عندما لا يتمكن الكبد على النحو الأمثل من تصفية البيليروبين ، وهي مادة كيميائية طبيعية تنتجها خلايا الدم الحمراء من الدم، يمكن أن يتسبب ذلك في تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر.

3 - البول الداكن

البول الداكن - برتقالى أو كهرمانى أو بنى - هو علامة أخرى على أن الكبد التالف قد سمح للبيليروبين بالتراكم في الدم، إذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد، فمن الجيد الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكن.

4 - براز شاحب أو عائم

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بتلف الكبد تغيرات في برازهم، قد تكون أفتح من المعتاد، من الأصفر إلى اللون الرمادي أو الأبيض، قد يشير هذا إلى أن الكبد التالف يعاني من مشكلة في معالجة الصفراء، والتي تحول لون البراز إلى اللون البني، يمكن أن يكون البراز العائم علامة على أن الكبد التالف لم يعد قادرًا على معالجة الدهون على النحو الأمثل.

5 - ألم البطن

يقع الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، خلف القفص الصدري وأسفله مباشرة، قد يتورم الكبد التالف، مما يضغط على الأنسجة المجاورة ويسبب الألم، يُبلغ معظم المصابين بأمراض الكبد عن آلام في البطن، قد يبدو هذا وكأنه ألم خفيف أو خفقان أو إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن ، أسفل ضلوعك مباشرة، يمكن أن يؤدي التورم الناتج عن احتباس السوائل (المعروف باسم الاستسقاء) وتضخم الطحال والكبد الناجم عن تليف الكبد إلى الشعور بعدم الراحة في البطن.