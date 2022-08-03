6 حيل للتخلص من سمنة الأرداف للأبد

بيروت - نادين محمد - تسبب سمنة الأرداف الكثير من الانزعاج لكثير من السيدات، لكن في المقابل يمكن التخلص منها بشكل طبيعي. إليك 6 طرق تساعدك على التخلص من سمنة الأرداف الزائدة بشكل طبيعي في المنزل.

1. عدد السعرات الحرارية

إذا كنت تعتقدين أنه يمكنك تقليل الدهون الزائدة من الأرداف فأنت مخطئة، يجب التخلص من الدهون الزائدة من جسمك ثم البحث عن طرق لتقليل دهون الأرداف.

يمكنك دائماً تخمين نوع الأطعمة التي يجب عليك تجنبها لمنع استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

تناولي الخضار والفواكه النيئة واشربي الشاي الأخضر وشاي الأعشاب. تجنبي الأطعمة السكرية والغنية بالصوديوم والأطعمة المقلية والكاتشب وعصائر الفاكهة المعلبة.

2. الحفاظ على رطوبتك

الحفاظ على رطوبتك هو أفضل طريقة للتخلص من السموم وزيادة التمثيل الغذائي.

تناولي ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم، ويمكنك أيضاً إضافة الأعشاب والتوابل مثل القرفة إلى الماء لجعل الطعم ذا مذاق أفضل.

3. ابدئي يومك بماء الليمون

يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تعزيز المناعة، ويقضي على جذور الأكسجين الحرة الضارة، كما أنه يساعد على موازنة الأس الهيدروجيني الداخلي وبدء عملية التمثيل الغذائي. إليك كيفية تحضير ماء الليمون.

كيفية تحضير ماء الليمون



أضيفي عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إذا كان حامضاً جداً ويقلب جيداً ويشرب.

4. ابدئي يومك مع خل التفاح

خل التفاح بديل رائع لليمون فهو طبيعي ومن المعروف أنه يعزز تخسيس الوزن.

وجد العلماء أيضاً أن خل التفاح مثبط قوي للسمنة، ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يكون أكثر فاعلية عندما يتم تناوله قبل الوجبة بـ30 دقيقة لكن في المقابل يجب تجنب تناول خل التفاح إذا كان لديك مشاكل في الحموضة.

كيفية استخدام خل التفاح لتقليل الدهون الزائدة في الأرداف



الطريقة الأولى: أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

يمكنك أيضاً إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليها. ويقلب جيداً ويتم تناوله أول شيء في الصباح.

الطريقة الثانية: يمكن نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء. وقومي بتصفيته في الصباح، وأضيفي خل التفاح واشربيه.

5. استخدمي ملح البحر

هل تعلمين أن الإمساك وسوء الجهاز الهضمي يمكن أن يجعلك تكتسبين الوزن فيجب أن يكون القولون أو الأمعاء الغليظة نظيفين للحفاظ على عملية الهضم جيدة وعملية التمثيل الغذائي.

قد لا يفيدك شرب الماء فقط إذا كنت تعانين من الإمساك بانتظام. يمكنك استخدام ملح البحر لتطهير الجسم من السموم.

تعمل المعادن الحيوية في ملح البحر كملين، وتطهر القولون، وتحسن الهضم.

يجب تجنب استخدام ملح البحر إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى أو الكبد.

كيفية صنع محلول ملح البحر لفقدان الوزن

الطريقة الأولى: أضيفي ملعقتين صغيرتين من ملح البحر غير المكرر إلى كوب من الماء الدافئ. يقلب ويشرب أول شيء في الصباح.

الطريقة الثانية: أضيفي عصير نصف ليمونة إلى محلول ملح البحر وتناوليه على معدة فارغة.

كم مرة تستخدمين ملح البحر لفقدان الوزن؟

استخدميه كل يوم لمدة أسبوع. اشربي كوباً من محلول ملح البحر أول شيء في الصباح.

6. القهوة لتقليل الوزن الزائد

يمكن أن تساعدك القهوة بدون سكر أو أي كريم على التخلص من الوزن الزائد. تساعد القهوة على قمع الشهية وتجعلك تشعرين بالشبع.

اشربي كوباً من القهوة السوداء قبل 30 دقيقة من تناول أي وجبة للحصول على أفضل نتائج جيدة إذا لم تكوني من محبي الكافيين، يمكنك اختيار القهوة الخضراء، التي تحتوي على القليل جداً من الكافيين ومحملة بحمض الكلوروجينيك الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمنع امتصاص الدهون.

اشربي كوبين من القهوة السوداء، مع 3-4 لترات من الماء؛ لإنقاص الوزن دون بذل الكثير من الجهد. يمكنك أيضاً تجربة القهوة الخضراء لفقدان الوزن.

المصدر:timesofindia.i

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

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