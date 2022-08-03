فوائد المسك الأسود بعيدًا عن التعطير

بيروت - نادين محمد - فوائد المسك الأسود عديدة ويتم استخدامه في طب الأعشاب الصيني، وتحضير الأدوية المختلفة التي تعالج الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والتوتر والقلق من خلال رائحته الطبيعية التي ليس لها أي آثار جانبية، بالإضافة إلى العديد من الخصائص العلاجية الأخرى لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ومضادات الالتهابات.

فوائد المسك الأسود

فوائد المسك الأسود لتحسين الحالة المزاجية

يستخدم المسك الأسود على نطاق واسع لتحسين الحالة المزاجية والنفسية في مراكز التأمل واليوغا، ومراكز العلاج النفسي، والمنتجعات الصحية، فهي توفر الراحة النفسية، وتمنع حدوث مضاعفات نفسية.

فوائد المسك الأسود لصحة البشرة

يوجد المسك الأسود كمكون أساسي لعديد من كريمات العناية بالبشرة، فهو يحتوي على خصائص استثنائية لتسريع عملية الشفاء لجميع مشاكل البشرة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد. حيث إنه ينعم البشرة ويجعلها أكثر نعومة وإشراقاً، ويؤخر ظهور التجاعيد.



فوائد المسك الأسود لتحضير العطور

عطر المسك الأسود من العطور باهظة الثمن، يستخدم بكثرة في الوطن العربي، بالإضافة إلى رائحته النقية التي تساعد على تحسين الحالة النفسية.

فوائد المسك الأسود لأمراض القلب

للمسك الأسود تأثير مفيد للمرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية مقارنة بغيرهم. كما يعتبر المسك أيضاً مضاداً للالتهابات و للهيستامين وللبكتيريا.

يعد المسك مفيداً لكبار السن ولأولئك الذين لديهم رطوبة زائدة للجلد، خاصة خلال فصل الشتاء. يعمل المسك أيضاً كمضاد لبعض السموم.

أعراض جانبية من المسك الاسود

بعيداً عن فوائد المسك الأسود إليك أهم الأعراض الجانبية لاستخدامه، فقد أثبتت الدراسات أن المسك بجميع أشكاله يحتوي على كمية عالية من الدهون التي تتراكم في الجلد واللبن والرضاعة مما قد يسبب التسمم، لذلك لا ينصح باستخدامه أثناء الحمل والرضاعة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الفئران وجود تفاعلات في الكبد تجعله ضاراً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه تعتمد الجرعة المناسبة من المسك على عدة عوامل مثل عمر المستخدم وصحته وعدة شروط أخرى، ويجب الوضع في اعتبارك أن المنتجات الطبيعية ليست بالضرورة آمنة دائماً حيث يجب التأكد من اتباع التعليمات ذات الصلة على ملصقات المنتج واستشارة الصيدلي أو الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية قبل الاستخدام.



المصدر:webmd

ملاحظة من "الجميلة ": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب متخصص.

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