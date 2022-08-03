تسمين الجسم النحيف في أسبوع

بيروت - نادين محمد - هناك بعض السيدات والفتيات واللاتي يعانون من مشكلة النحافة ، ويرغبون في زيادة الوزن ، وعلى الرغم من تقدم الطب والأدوية المعدة خصيصاً في مجال السمنة والنحافة، إلا أن البعض منهن لا يفضلن استخدام الطرق الطبية نظراً لإحتوائه بعض الأدوية على بعض العناصر التي قد تضر أجهزة الجسم ، لذلك فهن يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلة النحافة لديهم ، لذلك هيا بنا سيدتي نتعرف على وصفات لتسمين الجسم خلال أسبوع فتابعي المقال التالي .

أسباب نحافة الجسم

١.وجود مشكلات بداخل الجهاز الهضمي والتي تتمثل في سوء إمتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة واللازمة له .

٢.إضطرابات الغدة الدرقية، فزيادة نشاط الغدة الدرقية يتسبب في نحافة الجسم ، وعادة ما يصاحب هذه الاضطرابات إرتفاع في درجة الحرارة ، التعب المستمر من اقل مجهود وسرعة ضربات القلب .

٣.الجينات الوراثية والتي عادة ما تكون متوارثة من قِبل الأم أو الأب أو الجدود السابقين .

٤.فقدان عام في الشهية كنتيجة لعدة عوامل منها ما هو نفسي ومنها ما هو مرضي .

وصفات لتسمين الجسم خلال أسبوع :



وصفة الموز والحلبة

المقادير

ثمرة من الموز .

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون .

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المطحونة .

نصف كوب من حليب الصويا .

ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة .

من فوائد هذه الوصفة :

• الحلبة والتي تعمل على فتح الشهية وتحسين عملية الهضم .

• بذور الكتان والتي تزيد من الوزن ، حيث أنها تحتوي على حوالي ٥٥ سعر حراري .

• حليب الصويا والمحتوي على البروتينات بنسبة كبيرة بالإضافة إلى الدهون المشبعة .

طريقة التحضير :

• يمكنكِ عزيزتي القارئة مزج كل المكونات معاً ثم تناولها كوجبة فطار .

• يفضل تناولها بشكل يومي ولمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعدها .

وصفة السكر والخميرة



المقادير

ملعقة صغيرة من الخميرة .

٥ ملاعق صغيرة من السكر .

كوب من الماء .

من فوائد هذه الوصفة :

• الخميرة تحتوي على بعض الفيتامينات الهامة للجسم منها فيتامين ب والمفيد في تحسين عملية التمثيل الغذائي .

طريقة التحضير :

• امزجي الخميرة في الماء ثم قومي بتحليته بالسكر .

• يمكنكِ عزيزتي القارئة تناول هذا الكوب بمعدل مرتين في اليوم وسوف تحصلين على أفضل النتائج .

وصفة الموز والحليب



المقادير

كوب من الحليب .

٩ حبات من عين الجمل .

٧ ملاعق كبيرة من العسل الأبيض .

٣ حبات من الموز .

من فوائد هذه الوصفة :

• احتوائها على الموز والحليب وهما من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بوجه عام وذلك لإحتوائهم على العديد من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى بعض السعرات الحرارية والتي تلعب دوراً في زيادة الوزن .

طريقة التحضير

• في الخلاط الكهربائي قومي بوضع المكونات سابقة الذكر واخلطيهم جيداً حتي تحصلي على عصير متجانس .

• الآن يمكنكِ تناول العصير المُعِد لزيادة الوزن مرتين في اليوم .

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