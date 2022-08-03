شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يفيد تناولها بانتظام فى تحسين مستوى تركيزك.. منها الموز والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر ما تأكله على صحتك العامة وأداء جسمك، ويلعب الطعام دورًا مهمًا في الحفاظ على لياقتنا وصحتنا، وهناك الكثير من المشتتات التي تشغل تفكيرنا خلال اليوم ، لكن الحفاظ على التركيز مهم لإنجاز يومنا، ولهذا يحتاج المرء إلى التركيز والتوازن، وهناك طرق مختلفة لتحقيق مستوى التركيز، أهمها الطعام الذى يتناوله الشخص وإليك 5 أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين تركيزنا وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

جذور البنجر:

يشتهر البنجر الأحمر الداكن بتحسين مستوى تركيزك ويعزز الصحة بشكل أفضل، وهو مفيد لقلبك ويزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى عقلك مما يساعد في تحسين أدائك العقلي.

الماء:

الماء ضروري لعمل جسمك، إنه يحسن مستوى تركيزك ويبقيك رطبًا لتستمر في اليوم دون الشعور بالضعف ،من الرائع تحسين تركيزك وشرب أكثر من 2-3 لترات من الماء كل يوم أمر ضروري خاصة أثناء أداء أي مهام عقلية تتطلب الكثير من الطاقة العقلية.

السبانخ:

السبانخ مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في إعادة بناء خلايا النخالة وتحسين قدراتك المعرفية لذلك ، بالنسبة لأية مهام تتطلب عمل عقلك أو تتطلب المزيد من القدرات العقلية ، فإن السبانخ رائع لتعزيز طاقتك العقلية لتحقيق هذا المستوى من التركيز.

دقيق الشوفان:

إذا كان إفطارك يحتوي على وعاء صحي من دقيق الشوفان ، سوف يمنحك دفعة من الطاقة والتركيز الذي تحتاجه لتكمل يومك، إنه يهدئك وهو أيضًا منخفض السعرات الحرارية بشكل أساسي ، لذا فهو صحي للغاية وخفيف.

الموز:

فاكهة قوية مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم للحفاظ على طاقته، متى كنت في عجلة من أمرك أو أثناء التنقل ، ببساطة خذ موزة واستهلكها، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الضروري لدماغك ويحسن مستوى تركيزك.