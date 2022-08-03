شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية خير من العلاج.. انتبه للأعراض المبكرة لسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكشف المبكرعن السرطان أمر لاغنى عنه لصحة الإنسان، ويجب أن يكون الشخص على دراية بعلامات مرض السرطان حتى يتمكن من الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب ويتم فحص تقدم المرض قبل أن يتسبب في أي أضرار بالجسم،

في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الرئة المبكرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: ما هو سرطان الرئة؟

عندما يحدث السرطان، أو النمو غير الطبيعي وتكاثر الخلايا في الرئتين، يشار إليه باسم سرطان الرئة، و يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

الرئتين هي أعضاء التنفس في الجسم التي تقوم بتصفية الهواء الذي نتنفسه وإمداد مجرى الدم بالأكسجين.

وتساعد الرئتان في جلب الهواء إلى درجة حرارة الجسم المناسبة وتساعد هذه الأعضاء التوأم أيضًا في تحسين حاسة الشم في الجسم.

س: ما هي أعراض سرطان الرئة؟

يصيب سرطان الرئة كلا الجنسين وقد يظهر مع عدد لا يحصى من الأعراض.

​​على الرغم من أنه يظهر بشكل أساسي لدى المدخنين، إلا أن 10 إلى 15% من سرطانات الرئة تحدث لدى غير المدخنين أيضًا.

فيما يتعلق بالعلامات المبكرة لسرطان الرئة إن المرضى المصابين بسرطان الرئة عادةً ما يعانون من سعال أو سعال مستمر مع ظهور خطوط دم متقطعة وألم في الصدر وصعوبة في التنفس وفقدان الوزن والشهية.

على الرغم من أن قلة من المرضى قد تظهر عليهم أعراض متنوعة مثل بحة الصوت والتعب وآلام العظام ، وثقل في الصدر ، أو مع أعراض مرتبطة بالعضو الذي انتشر فيه السرطان.

الحاجة إلى الفحص الطبي في الوقت المناسب

لا تظهر أعراض هذا المرض إلا بعد فوات الأوان لذلك ينصح الأطباء وخبراء الصحة الناس دائمًا بإجراء فحوصات طبية منتظمة حتى يمكن اكتشاف المرض في مرحلته المبكرة. يضمن علاج المرض في مرحلته الأولية نتائج مناسبة ، ويمكن أن ينقذ الأرواح ويمنح الشخص المزيد من السنوات للبقاء على قيد الحياة.

س: ما الذي يسبب سرطان الرئة؟

يمكن أن تكون سرطانات الرئة إما صغيرة الخلية وغير صغيرة قد يبدأ في رئتي الفرد أو قد يكون بسبب النقائل حيث تنتشر الخلايا السرطانية من عضو إلى آخر.

يعد تدخين السجائر أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة. يحدث سرطان الرئة أيضًا عندما يتعرض الفرد لمواد ضارة مثل الأسبستوس لفترة أطول من الوقت.

كما أن التعرض للمواد الكيميائية الضارة في المنزل والعمل يجعل الفرد عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بسرطان الرئة في العائلة من المحتمل أيضًا أن يصابوا بالمرض.

س: من المعرض لخطر الإصابة بسرطان الرئة؟

الأشخاص الذين يدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان في الرئتين.

كما لوحظ انتشار سرطان الرئة بين غير المدخنين. المدخنون السلبيون ، أو أولئك الذين يدخنون بشكل سلبي عبر الهواء المنطلق من المدخنين يشكلون 10-15٪ من المصابين بسرطان الرئة.