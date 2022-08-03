شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة فى الطقس الحار .. علاجات منزلية لمنع البثور وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف، تتأثر البشرة والشعر تأثرا شديدا، بدءًا من تساقط الشعر والهيشان وبثور البشرة ، حيث تسبب الرطوبة مشاكل في الجلد والشعر ويصعب أحيانًا معالجة هذه المشكلات.

ونقدم بعض من العلاجات المنزلية التي تساعد في الحفاظ على البشرة فى الطقس الحار بعيدا عن البثور وحب الشباب وفقا لموقع " onlymyhealth".

أوراق النيم:

اصنعي عجينة من أوراق النيم والحليب والكركم وضعيها على البثور وحب الشباب، اتركيها لبضع دقائق حتى تجف ثم اغسلى وجهك بمنظف معتدل، قم بتطبيق هذا لبضعة أيام وسيبدأ حب الشباب والبثور بالاختفاء بمرور الوقت.

البطاطس:

قطعي البطاطس إلى شرائح وضعيها على المناطق المصابة، احتفظي بها على المنطقة المصابة لبضع دقائق وهذا سيعمل على حب الشباب وسيساعد على إزالته، تعمل البطاطس كعقار قابض للوقاية من التهاب حب الشباب.

عسل وسكر بني:

اخلطي العسل مع السكر البني وضعيه على وجهك، اتركيه لبضع دقائق ثم افركيه برفق واغسلى وجهك، يساعد السكر البني على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة بينما يغذي العسل البشرة.

اغسل وجهك بانتظام:

من المهم أن يغسل الوجه بانتظام ومرتين كل يوم إن أمكن، وذلك لأن غسل وجهك يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والبكتيريا التي قد تتراكم على الجلد.