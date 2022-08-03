شكرا لقرائتكم خبر عن طرق عملية لحرق الدهون دون ممارسة الرياضة .. أبرزها الصيام المتقطع واليوجا والان مع تفاصيل الخبر



طرق عملية لحرق الدهون دون ممارسة تمارين رياضية 1- حمامات الساونا يمكن أن تكون فعالةيمكنك إنقاص الوزن دون بذل أي جهد كل ما عليك فعله هو الاسترخاء والجلوس في الساونا ، مما يساعد على حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في غضون ساعة و 300 سعر حراري في نصف ساعة ومع ذلك، أثناء تواجدك في الساونا يجب أن تهتم بشرب الماء بانتظام. 2- الاستحمام بالماء البارد القاهرة - سامية سيد - تلعب التمارين الرياضية دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، ومن هذه التمارين الكارديو مثل: الجرى والمشى والسباحة والتي تساعد في إنقاص الوزن عن طريق ضخ الدم وزيادة معدل التنفس، تمارين الكارديو مفيدة في حرق السعرات الحرارية لأنها تسرع عملية التمثيل الغذائي للشخص، لكن هناك طرق يمكنك اتباعها لإنقاص الوزن وحرق الدهون بدون ممارسة الرياضة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".طرق عملية لحرق الدهون دون ممارسة تمارين رياضية 1- حمامات الساونا يمكن أن تكون فعالةيمكنك إنقاص الوزن دون بذل أي جهد كل ما عليك فعله هو الاسترخاء والجلوس في الساونا ، مما يساعد على حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في غضون ساعة و 300 سعر حراري في نصف ساعة ومع ذلك، أثناء تواجدك في الساونا يجب أن تهتم بشرب الماء بانتظام. 2- الاستحمام بالماء البارد يسرع الاستحمام بالماء البارد من عمل الدهون والعضلات البنية في الجسم بمجرد أن يتم تسريع هذه الهرمونات ، يتم إطلاق نوعين من الهرمونات يسمى irisin و FGF21.

يساعد إطلاق هذه الهرمونات في حرق أنسجة الدهون البيضاء مما يؤدي إلى إنقاص الوزن، يُنصح ب 3 إلى 6 دقائق على الأقل من الحمام البارد للحصول على أفضل النتائج.

3- مارس اليوجاتعتبر اليوجا واحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية لفقدان الوزن، تساعد بشكل كبير في حرق السعرات الحرارية، وتقوية العضلات ، وتسريع معدل الأيض. 4- تناول المغذيات الكافيةيمكن أن يساعدك تقليل استهلاك الأطعمة عالية السعرات واستبدالها بأطعمة غنية بالمغذيات في رحلة إنقاص وزنك. يجب تضمين البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ذات الألياف والدهون الصحية في نظامك الغذائي. 5- اللجوء إلى الصيام المتقطعالصيام المتقطع هو نظام غذائي مقيد بالوقت ، ويتطلب من الشخص الصيام لفترة زمنية معينة.

تتضمن الطريقة الأكثر شيوعًا الصيام المتقطع 16/8 ، حيث يقيد الشخص فترة الأكل اليومية إلى 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة القادمة.

يمكنك أيضًا اتباع نظام 5: 2 الغذائي ، والذي تستهلك فيه 500 إلى 600 سعر حراري فقط في يومين متتاليين من الأسبوع، لكن تناول الطعام كالمعتاد في الأيام الخمسة المتبقية.

الصيام المتقطع طريقة رائعة لتقليل الدهون الزائدة في الجسم. ولكن يجب على الأطفال والنساء الحوامل ومن يعانون من اضطرابات الأكل أن يتجنبوا طريقة الصيام هذه.