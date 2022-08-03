شكرا لقرائتكم خبر عن يؤثر على 70% من الأشخاص حول العالم .. ماذا تعرف عن صداع التوتر وعلاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا ويوصف بأنه ألم أو انزعاج في الرأس أو فروة الرأس أو الرقبة ، وغالبًا ما يرتبط بضيق العضلات، و صداع التوتر يؤثر على ما يقرب من 70 ٪ من الناس ، ويمكن أن يستمر لمدة 30 دقيقة إلى 72 ساعة ، كما قالت سوزان برونر ، أستاذة الطب المساعد في علم الأعصاب السريري في كلية طب وايل كورنيل ، لمجلة هيلث ، وفا لما نشره موقع health

ويلعب التوتر بالطبع دورًا رئيسيًا في إثارة صداع التوتر، على الرغم من أن الآليات الدقيقة ليست واضحة ، ولكن يُفترض أنه عندما يتعرض الناس للإجهاد ، حيث تحدث تغيرات فسيولوجية في الجسم"، و "زيادة مستويات الكورتيزول وتسريع استجابتنا للقتال أو الهروب ، مما يؤدي إلى صداع التوتر."

وهناك مسببات أخرى لصداع التوتر تشمل: تعاطي الكحول ، والكافيين ، والأمراض (نزلات البرد ، والإنفلونزا ، وما إلى ذلك) ، ومشاكل الأسنان ، وإجهاد العين ، والتدخين المفرط ، والتعب أو الإرهاق.

كيف يعالج صداع التوتر؟

اعتمادًا على شدة وطول مدة صداع التوتر لديك ، يمكن أن يختفي الصداع من تلقاء نفسه ببساطة عن طريق أخذ استراحة من أي نشاط يسبب لك التوتر، مثل الاستلقاء أو التأمل أو القيام ببعض اليوجا الخفيفة أو أي شكل آخر من أشكال الرعاية الذاتية، وإذا كان الألم شديدا، فيمكن علاج معظم حالات صداع التوتر باستخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين .

إذا لم يكن الصداع هو القاعدة بالنسبة لك ، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا ، فيجب أن تفكر في التحدث إلى طبيب أعصاب أو متخصص في الصداع لأن هذا قد يشير إلى حدوث شيء آخر أكثر خطورة، و بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها ، ووفقًا للدكتور ويكسلر ، تشمل: "الصداع الذي يزداد سوءًا باستمرار أو يزداد تكراره بمرور الوقت ، مصحوبًا بأي حالات عصبية مثل الرؤية المزدوجة ، أو التنميل ، أو الوخز ، أو الشلل ، أو فقدان الرؤية ، أو مصحوبة بحمى ".