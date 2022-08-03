شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداع التمرين يعرف هذا النوع من آلام الرأس بالصداع الناتج عن الإجهاد أو صداع التمرين الأولي، وهو نوع من الصداع ينجم بعد ممارسة التمرينات الرياضية.

ووفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية (AMF)، فإن المصطلح "الأساسي" في هذا الجهد المبذول أو الصداع الرياضي ينبع من الصداع الذي لا ينتج عن حالة أو اضطراب آخر، وعلى الرغم من أن صداع الإجهاد ليس معروفًا جيدًا مثل الصداع النصفي، إلا أنه يمكن أن يكون مؤلمًا بنفس القدر، ويستمر من خمس دقائق إلى 48 ساعة، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم ثنائي (على جانبي الرأس)، ألم نابض، وذلك وفقا لما نشره موقع health

ويميل الصداع الناتج عن الإجهاد إلى الحدوث عندما يحدث التعرق الشديد ، أوناتج عن زيادة الضغط على الأوعية الدموية في الدماغ، وتعتبر التمارين مثل ركوب الدراجات أو الجري أو تمارين القوة عادةً أكثر أنواع التدريبات الشاقة التي يمكن أن تؤدي إلى صداع الإجهاد.

وإذا كان الصداع أثناء التمرين أو بعده جديدًا عليك، فمن الأفضل أن يتم فحصك من قبل طبيب يمكنه استبعاد أي مشاكل صحية أساسية ، مثل أمراض القلب أو حالة يمكن أن تمنع تدفق السائل النخاعي.

وقال كليفورد ستارك ، اختصاصي الطب الرياضي في مدينة نيويورك: "إن ممارسة الرياضة في ظروف حارة ورطبة أو على ارتفاعات عالية عندما لا يتأقلم جسمك بعد، يمكن أن تسبب صداع الإجهاد، ولذا فإن صداع الإجهاد هو طريقة جسمك لإخبارك بأنه يعاني من إرهاق، وإذا أصاب أحدهم، فقد حان الوقت لأخذ قسط من الراحة.

وإذا اختفى الصداع ، يمكنك محاولة العودة إلى التمرين - ولكن الإحماء أولاً، ويؤدي الإحماء قبل أي نوع من التمارين ، سواء كانت شاقة أم لا ، إلى زيادة معدل ضربات القلب تدريجيًا وتدفق الدم لتحضير جسمك للنشاط ، مما قد يؤدي أيضًا إلى درء الصداع الناتج عن الإجهاد.